L’intervista di Harry e Meghan sbarca anche in Italia: dove vederla

Cresce l’attesa per l’intervista di Harry e Meghan che andrà in onda negli Stati Uniti il 7 marzo 2021. La famiglia reale spera ancora che alla fine i due decidano di bloccarla, stando a quelle che sono le indiscrezioni che trapelano dalla stampa inglese ( non è dato sapere se sia vero o meno). Ma non ci sembra proprio che Harry e Meghan abbiano intenzione di farlo. Il motivo di questa richiesta, secondo i ben informati, non risiederebbe tanto nei contenuti dell’intervista fatta con Oprah ma al momento che la famiglia reale sta vivendo. Con Filippo in ospedale, la regina Elisabetta vorrebbe pace e serenità per tutti i suoi cari, già molto preoccupati. E invece tutti immaginano già che dall’8 marzo saranno travolti dall’ondata mediatica che le rivelazioni fatte da Meghan Markle ed Harry faranno.

Ma in Italia sarà possibile vedere l’intervista di Harry e Meghan anche in lingua italiana? Per gli amanti della Royal Family ci sono grandi notizie. L’intervista a Harry e Meghan andrà in onda anche in Italia! Scopriamo qualcosa in più.

L’intervista a Harry e Meghan in onda in Italia su Tv8

Sky Italia ha annunciato oggi che lo speciale CBS PRESENTS OPRAH WITH MEGHAN AND HARRY, in cui Oprah Winfrey ospiterà il Principe Harry e Meghan, Duca e Duchessa di Sussex, per una chiacchierata intima, verrà trasmesso martedì 9 marzo, alle ore 21.30, su TV8. Una bellissima notizia quindi per tutti gli appassionati che non potranno perdersi questa intervista.

Una nuova anticipazione dell’intervista di Harry e Meghan

Oggi tra l’altro è stato pubblicato un nuovo video di questa intervista con delle brevissime anticipazioni. Ve lo proponiamo qui

In an exclusive first look on “CBS This Morning,” Meghan, the Duchess of Sussex, explains why she is ready to speak her truth in Sunday’s highly-anticipated interview with Oprah, airing on CBS.

Lo speciale è prodotto da Harpo Productions. I produttori esecutivi sono Terry Wood e Tara Montgomery, affiancati da Brian Piotrowicz. La distribuzione internazionale è affidata a ViacomCBS Global Distribution Group. L’intervista dura 90 minuti ma saranno oltre due le ore in compagnia di Harry e Meghan perchè è stata comprata tantissima pubblicità visto che si prevedono ascolti pazzeschi.