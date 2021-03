Canzone segreta su Rai 1: super ospiti e nuovo format per Serena Rossi, piacerà?

Non avendo visto il format originale al quale si ispira Canzone segreta e non sapendo quelle che saranno le modifiche fatte dalla squadra di Rai 1 che con Serena Rossi ha lavorato al nuovo programma del venerdì della rete ammiraglia Rai, facciamo ancora fatica a comprendere il focus di questo show. Serena Rossi lo ha anche spiegato sul palco di Sanremo, rivelando che nello studio di Canzone segreta arriveranno degli ospiti che si emozioneranno nel vedere persone a loro care e nell’ascoltare la canzone segreta che susciterà reazioni davvero inaspettate. E fin qui ci siamo, ma dopo? Sarà una carrellata di emozioni brevi e intense, visto che ci saranno ben 7 ospiti a puntata? A destare qualche dubbio in noi, è stato lo stranissimo promo andato in onda in queste ultime due settimane, con una Serena Rossi che ci ricordava, a dirla tutta, Vittoria Puccini nella fiction Mentre ero via o al massimo uno spot per un profumo. Ecco un po’ destabilizzante.

Ma tenendo presente il format originario, proviamo a capire che cosa dovrebbe succedere nel venerdì sera di Rai 1.

Canzone segreta il nuovo programma di Rai 1 con Serena Rossi

Stando a quanto anticipato da Serena Rossi dal palco di Sanremo 2021, saranno sette gli ospiti che saranno protagonisti di una singola puntata del programma. Saranno 5 le serate dedicate a Canzone segreta che inizialmente sarebbe dovuto andare in onda al sabato ma, per evitare la prima sfida con C’è posta per te in stato di grazia, e le successive con Amici, è stato spostato al venerdì ( si sfiderà con le repliche di Ciao Darwin).

Ogni ospite protagonista della puntata, verrà fatto accomodare su una poltrona bianca dove, partendo dall’ascolto della sua canzone segreta, racconterà la sua storia, legata a quelle note, fatta di incontri, situazioni e momenti. Ci saranno per lui delle sorprese inaspettate, degli incontri molto emozionanti, così ci promette la Rossi. E ci sarà anche modo di vedere un corpo di ballo in azione, proprio come succede nel format francese La Chanson Secrète.

Grandi nomi per La canzone segreta: gli ospiti

Ci sono già alcune anticipazioni relative al quello che dovremmo vedere nella prima puntata di Canzone segreta, nomi illustri. Nel primo appuntamento, vi ricordiamo che Canzone segreta debutterà il 12 marzo 2021, dovremmo vedere un parterre di ospiti davvero di quelli delle grande occasioni. Serena Rossi avrà il piacere di accogliere nello studio di Canzone segreta il cantante Mika, Luca Argentero che si concede raramente in tv, e poi ancora anche Virginia Raffaele. Serena Rossi avrà anche il compito difficilissimo di far aprire Carlo Conti che non ama in tv mostrare molto del suo privato ma, visto il format di questo show, immaginiamo che anche lui alla fine dovrà cedere!

L’appuntamento con la prima puntata di Canzone segreta è per il 12 marzo 2021 e immaginiamo che la Rai si aspetti davvero tanto da questo format, anche in termini di ascolti, considerati i nomi che trapelano dalle prime anticipazioni. Il Cantante mascherato non ha entusiasmato al venerdì e ci si aspetta forse un risultato più forte ma è davvero presto per poterlo dire.

A Serena Rossi, che non è un astro nascente ma una vera e propria conferma, facciamo comunque un grande in bocca al lupo. A tutti i professionisti che lavorano in questo complicatissimo momento, cercando di portare allegria e leggerezza nelle case degli italiani, va sempre un grande riconoscimento.