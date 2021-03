Gigi Marzullo positivo al covid 19: collegato da casa per Che tempo che fa

E’ un periodo complicato per tutti e più si esce di casa per lavoro e più c’è il rischio, purtroppo, di contrarre il maledetto covid 19. Chi lavora in tv viene sottoposto a costanti tamponi ed è anche per questo motivo che spesso si scoprono delle positività di chi non ha neppure molti sintomi. E’ il caso di Gigi Marzullo che fino a venerdì è stato protagonista di Oggi è un altro giorno ma che nel fine settimana ha scoperto di essere positivo al covid 19 e ne ha parlato da Che tempo che fa. Siamo abituati a vederlo nello studio di Milano del programma di Rai 3 condotto da Fabio Fazio. Ma ieri sia lui che il conduttore erano in collegamento da remoto. Entrambi da casa ma per motivi diversi. Fabio infatti si sta riprendendo dopo un intervento al quale si è sottoposto mentre Marzullo ha annunciato in diretta nel programma di Rai 3 di avere il covid 19. Per fortuna sta bene e spiega con poche parole quello che è successo, senza dilungarsi troppo.

Gigi Marzullo ha il covid 19: l’annuncio da Che tempo che fa

“Spesso il covid colpisce: sono leggermente positivo al covid. Tutto bene, sono in forma, però ovviamente faremo questi 10 giorni a casa.” Queste le parole di Gigi Marzullo che ieri si era collegato in diretta dalla sua casa. Al momento non sappiamo se oggi lo vedremo da Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno. Il programma andrà regolarmente in onda in quanto Gigi non era stato in studio negli ultimi giorni ma aveva avuto una postazione diversa.

Ed effettivamente era stato in diretta con Pino Strabioli che ieri doveva anche essere a Domenica IN ma che ha saltato l’appuntamento perchè entrato a contatto con un positivo. Il giornalista ieri anche per questione di privacy, spiegando che non ci sarebbe stato da Mara, non aveva fatto il nome di Marzullo. Ci auguriamo che stia bene e che possa tornare in onda anche se da remoto, per il momento.

E sempre per lo stesso motivo probabilmente ieri non abbiamo visto sul palco di Domenica IN anche il comico Vincenzo de Lucia che aveva viaggiato insieme a Strabioli e per il tracciamento anti covid, ha quindi dovuto isolarsi momentaneamente.