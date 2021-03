LIVE Non è la D’Urso: fra Lorella Cuccarini e Maria Teresa Ruta c’è antipatia? Il nuovo retroscena

Oramai da alcune settimana, protagonista assoluta dei vari spazi gossip di LIVE Non è La D’Urso è la conduttrice Maria Teresa Ruta. Bruscamente eliminata dalla casa del Grande Fratello VIP 5, la donna viene continuamente tirata in ballo nel talk show di Canale Cinque in merito a presunte storie d’amore, ma anche per chiarimenti e precisazioni. E proprio a proposito di precisazioni, la Ruta è stata chiamata a spiegare nel dettaglio un retroscena che aveva raccontato nel reality riguardante Lorella Cuccarini.

Nel dettaglio, Maria Teresa Ruta aveva spiegato che Lorella Cuccarini ha iniziato a non salutarla più quando la incontra: “La Cuccarini è una che non saluta nemmeno nei corridoi” aveva rivelato nei primi mesi di reality. A distanza di tre mesi, Barbara D’Urso ha tirato fuori la faccenda per vederci più chiaro.

LIVE Non è la D’Urso: fra Lorella Cuccarini e Maria Teresa Ruta c’è antipatia?

In studio è stata mostrata anche la replica social di Lorella Cuccarini alle affermazioni della Ruta: “Sono rimasta male” – dice l’attuale giudice di Amici 20 – “Francamente, credo di non incontrare Maria Teresa da molto tempo. E non ho alcun motivo per non volerla salutare. A meno che l’anno scorso nei corridoi l’ho incontrata e non l’ho vista e può essere capitato anche perché negli ultimi anni ci vedo meno, e senza occhiali… Solitamente quando finisco spettacoli a teatro, amo salutare tutte le persone che mi aspettano quindi non ci sarebbe stato nessun motivo”.

Maria Teresa Ruta prende sportivamente la replica di Lorella Cuccarini e, seppur con fare molto allegro, rincara la dose: “È vero che con Guenda siamo andati a trovarla a teatro però, negli ultimi tre anni, ci siano incrociate almeno due volte in un corridoio e lei proprio non mi ha salutata. Non mi ha visto. Adesso, capisco, forse è perché ci vede di meno… Pensa, una volta ci siamo incontrati anche all’Autogrill!”.

E cos’è successo in questo Autogrill? È presto detto: “È stato buffissimo! Io le ho detto: ciao! E lei mi ha guardato e ha detto un “ciao” con indifferenza come se fossi una che stava lì che voleva un autografo…“. Ci sarà una ulteriore replica di Lorella Cuccarini?