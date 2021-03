LIVE Non è La D’Urso: Maria Teresa Ruta contro la macchina della verità ma dice tre Falsi

Mancano poche ore all’attesissima finale del Grande Fratello VIP 5. Eppure, nei talk show Mediaset, a far discutere non sono i concorrenti ancora in gara ma quelli che sono stati eliminati settimane fa. Uno fra tutti è Maria Teresa Ruta che viene spesso citata da Barbara D’Urso nei suoi talk show di gossip a proposito di relazioni presenti e passate.

Dopo lo scontro evitato fra Maria Teresa Ruta e Filippo Nardi, che era nascosto in una delle cinque sfere, la conduttrice torinese è tornata a LIVE Non è La D’Urso nella puntata di domenica 28 febbraio 2021 per affrontare la macchina della verità dell’Alabama. Quali urgenti domande le ha rivolto Barbara D’Urso? E quali sono state le sue risposte?

LIVE Non è La D’Urso: Maria Teresa Ruta contro la macchina della verità

Dopo aver indossato elettrodi e vari sistemi di misurazione, Maria Teresa Ruta si è messa a disposizione al fuoco di fila di domande organizzato da Barbara D’Urso. Come da tradizione, le prime due domande sono fatte pet testare la macchina che, fin dal primo momento, dimostra segni di incertezza: “vero” al fatto che è nata a Torino, risposta non calcolabile ma poi un “vero” quando le vien chiesto se ha due figli. Live-Non è la d’urso chiude a marzo ma Domenica Live torna in diretta e si allunga

In seguito, partono le domande di gossip più ficcanti: la macchina della verità dice “vero” quando la Ruta conferma che Alain Delon l’ha voluta a cena con lui; ma poi tentenna per ben due volte quando la D’Urso chiede del presunto posto a tavola rubato da Alba Parietti. “Vero” per la macchina anche l’incontro galante davanti ad un drink fra la Ruta Delon.

Dopo l’attore si passa alle domande sul Principe Alberto di Monaco: la macchina conferma con un “vero” che Maria Teresa Ruta ha ballato con lui ma è “falso” che fra i due ci sia stato un bacio.

“Vero” che Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini si sono visti più di una sera ma “falso” che fra i due ci sia stata solo una amicizia. “Falso” persino alla fedeltà coniugale di Maria Teresa Ruta quando era moglie di Amedeo Goria, anche se la conduttrice torinese ha protestato per il risultato. Un responso sballato su cui persino lo stesso Amedeo Goria, presente in studio, ha espresso le sue perplessità.