LIVE Non è La D’Urso, Maria Teresa Ruta stoppa Filippo Nardi: “Con lui non parlo”

I trappoloni di LIVE Non è La D’Urso non vengono sempre accolti bene. La nota trasmissione condotta da Barbara D’Urso ha spesso messo in scesa confronti fra contendenti agli antipodi o in guerra aperta fra loro, sia nello spazio cosiddetto Ascensore ma anche nella rubrica delle Cinque Sfere. Nella puntata del 21 febbraio 2021, al centro del talk delle sfere abbiamo trovato Maria Teresa Ruta, eliminata da circa una settimana dalla casa del Grande Fratello VIP 5.

La conduttrice è stata messa di fronte ad opinionisti, filmati sulle polemiche che l’hanno coinvolta negli ultimi cinque mesi di reality ma, soprattutto, la D’Urso ha deciso di farle incontrare – seppur a debita distanza – Filippo Nardi, squalificato dalla casa del Grande Fratello VIP 5 per aver utilizzato un linguaggio sessista ed offensivo proprio contro di lei. Ma la Ruta si è rifiutata…

LIVE Non è La D’Urso, Maria Teresa Ruta stoppa Filippo Nardi

Nel corso dello spazio delle Cinque Sfere, Barbara D’Urso ha deciso di mandare in onda un nuovo filmato: una clip che riassume alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa da Filippo Nardi. In questa intervista l’uomo infierisce su Maria Teresa Ruta spiegando che secondo lui è una donna falsa, calcolatrice e che se è stata presa di mira dalle nomination è proprio perché poco genuina nei rapporti. Barbara d’Urso felice per le sue imitazioni in Rai le manda in onda a Live

Nemmeno il tempo di concludere il filmato con le suddette dichiarazioni che Barbara D’Urso annuncia il “giramento” dell’ultima sfera, che vedeva seduto proprio Filippo Nardi. Appena apparso ai suoi occhi, Maria Teresa Ruta stoppa subito la conduttrice e il dibattito: “Ehm… Io però con lui non parlo! Perché io quelle cose lì ancora non le ho viste, ho voluto vedere solo tutte le cose belle del Grande Fratello quindi sinceramente io non ho interesse… Lui può parlare sicuramente ma io non sono interessata…”.

In ogni caso, dopo una accusa a caso di Karina Cascella, Filippo Nardi prende la parola e annuncia di non voler tendere alcun ramoscello d’ulivo nei confronti di Maria Teresa Ruta; lei snobba bellamente il “conte” guardando al cielo e facendo faccette divertite.

Le affermazione di Filippo Nardi sono oggettivamente un monologo fatto a vuoto e Barbara D’Urso coglie l’occasione per fermare tutto e mandare in onda la pubblicità. Come dice Vasco Rossi: “c’è chi dice no”.