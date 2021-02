LIVE Non è La D’Urso: Paola Caruso amante di Luigi Favoloso? Per il web è tutto finto

Dopo la batosta Auditel inferta sette giorni fa dall’intervista di Fabio Fazio a Barack Obama, LIVE Non è la D’Urso è dovuto nuovamente correre ai ripari con una scaletta tutta incentrata su faide familiari, trash e polemiche di ogni tipo. Nel corso della puntata del 14 febbraio 2021 abbiamo visto liquidare lo spazio dedicato all’attualità e al Covid in circa 20 minuti per poi lanciarci a bomba su Grande Fratello VIP 5 e le immancabili sfere roteanti.

La serata ha visto un menù che è stato di fatto un gran mappazzone di argomenti fra cui: Walter Zenga e il dramma familiare dei figli che lo rinnegano, Francesco Baccini che litiga con Guenda Goria che fa da interposta persona per Maria Teresa Ruta, Ivana Icardi che piange ancora l’allontanamento da suo fratello Mario e persino un improbabile caso tratto dal web di due coniugi siciliani che hanno spiattellato sul web delle “corna” che lui avrebbe ricevuto a causa di un tradimento consumatosi in un alberghetto di borgata. E a fine serata è arrivato il pezzo forte: spazio a Paola Caruso che, a detta di Elena Morali, sarebbe l’amante segreto del suo compagno Luigi Mario Favoloso.

LIVE Non è La D’Urso: Paola Caruso amante di Luigi Favoloso?

La storia si apre con Elena Morali che in studio avrebbe portato le prove d questo presunto tradimento. La showgirl a casa sua ha piazzato ben sette telecamera (di cui una nascosta) e le riprese delle suddette avrebbero catturato l’ingresso in casa di Luigi Favoloso con una ragazza bionda, che è Paola Caruso. LIVE Non è La D’Urso: Valeria Marini scatena una lite trash con l’ex Gianluigi Martino

A quel punto, svelato il fatto, Barbara D’Urso ha fatto entrare in studio Paola Caruso che ha giustamente spiegato la sua linea difensiva: era effettivamente entrata in casa della coppia ma per poter organizzare una sorpresa alla Morali in occasione del suo compleanno. Nel dettaglio, sarebbe entrata in casa per scoprire il colore della nuova cabina armadio della showgirl cos da poter acquistare qualcosa i cui colori si abbinassero.

La Morali è stata scettica per tutto il tempo e ha accusato Paola Caruso di essere l’amante di Luigi Mario Favoloso anche in virtù del fatto che il ragazzo manterrebbe una insolita condotta da alcune settimane, che includerebbero anche strani viaggi ad Arese (cittadina in cui abita la Caruso).

LIVE Non è La D’Urso: Paola Caruso amante? Sul web c’è scetticismo

La faccenda che già di per sé è piuttosto surreale, ha trovato scetticismo anche fra i telespettatori della trasmissione LIVE Non è La D’Urso che, su Twitter, all’hashtag ufficiale #NonELaDUrso hanno dimostrato di non credere alle parole di entrambe le protagoniste.

Per la serie PORACCITUDINE HAS NO LIMIT

Chi crede che la storia di Morali, favoloso e Caruso non sia la solita messa in scena preparate per incassare in gettone di presenza di #noneladurso? pic.twitter.com/mRrmUTvxPF— Homer D'oh (@HomerDoh4) February 14, 2021

Plot twist di questa vicenda: la Morali, la Caruso e Luiggimario si sono messi d’accordo e hanno inscenato questa cosa per guadagnarsi qualche ospitata in tv change my mind #noneladurso pic.twitter.com/p9WKbTjQOB — incazzato e in sessione 📚👻 (@Tristan__esdpv) February 14, 2021

È stato palesemente tutto organizzato il teatrino tra Elena Morali e Paolo Caruso #noneladurso — Emily Babilonia (@babilonia000000) February 14, 2021

Questo “teatrino” è davvero tutto architettato ad arte per la gioia di guadagnare qualche gettone presenza? Oppure tradimento c’è stato? Qualcosa ci dice che ci saranno nuove puntate di questa nuova “telenovela d’ursiana”.