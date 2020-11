LIVE Non è La D’Urso, Tommaso Zorzi: la lettera dall’ammiratore segreto Simone

Chi sta seguendo in maniera molto assidua il Grande Fratello VIP 5 sa per certo che nelle ultime tre settimane hanno sorvolato sulla casa di Cinecittà molto aerei; ma non aerei semplici: i famosi aeroplanini che portano alla coda uno striscione con un messaggio da far recapitare ad uno dei personaggi famosi reclusi all’interno del reality show di Canale Cinque.

Uno di questi aeroplani arrivati negli ultimi giorni è stato indirizzato a Tommaso Zorzi. Ma se il destinatario era ben chiaro nel messaggio, molti dubbi sono nati attorno al mittente del suddetto “aero messaggio”. Di questa persona sappiamo che si chiama Simone e che ha dedicato a Zorzi La Cura di Battiato; un dettaglio che non sembra proprio a caso…

LIVE Non è la D’Urso: il messaggio di Simone, ammiratore di Tommaso Zorzi

Una volta scoperto il messaggio aereo persino lo stesso Tommaso Zorzi si è interrogato chiedendosi chi fosse questo Simone che, a quanto pare, sembra non conoscere. È dunque un ammiratore segreto. Un ammiratore che però si è virtualmente palesato una seconda volta attraverso una lunga lettera arrivata nella redazione di LIVE Non la D’Urso. Tommaso Zorzi e Dayane Mello litigano per il vino e piovono accuse ma anche critiche

Questo è il contenuto della lettera scritta dall’ammiratore segreto Simone a Tommaso Zorzi e letta alle ore 01:20 nella puntata del 15 novembre 2020 di LIVE Non è la D’Urso:

“Caro Tommy, voglio dirti che io e te siamo molto più simili di quanto tu possa immaginare. Mi hai fatto tre domande, credimi: sono stato malissimo in quei giorni… Non poterti rispondere. Guardarti avvilito. Ma ora che ne ho l’occasione te lo dico: ho 25 anni, sono dei Gemelli e io stesso sono politicamente scorretto, come tu stesso ti definisci. Non hai idea, Tommy, di quante volte sono stato male vedendo i tuoi momenti più bui, le tue insicurezze, le tue paure… Avrei voluto abbracciarti e dirti: io ci sono, Tommy. Non ti preoccupare, Tommy: io esisto e ti aspetto fuori. Sempre nel mio angolino. Sempre a guardarti ogni giorno. E con il cuore e la testa sempre su di te. Non te lo dimenticare mai: sei un essere speciale, unico. Simone.”

Oltre alla lettura di questa letta, Barbara D’Urso non ha fornito alcuna altra informazione su questo fantomatico Simone. Sarà vero o sarà il nuovo Mark Caltagirone?