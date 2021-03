Canzone segreta parte il 12 marzo 2021: tutti gli ospiti della prima puntata

A Serena Rossi in mano le chiavi del venerdì sera, non più del sabato visto che Canzone segreta va in onda il 12 marzo 2021 con la sua prima puntata e lo farà anche nelle altre 4 puntate in onda in questa primavera della rete ammiraglia Rai. Cambio in corsa per il direttore di Rai 1 che ha deciso di dare una possibilità maggiore al format che, andando in onda di venerdì potrà certamente ambire a numeri diversi. Non si scontrerà con l’ultima puntata di C’è posta per te, ad esempio, e non andrà contro il serale di Amici ma sfiderà, se di sfida si tratta, le repliche di Ciao Darwin ( per la milionesima volta in onda). Ma torniamo a Canzone segreta…Vi abbiamo già detto che Serena Rossi avrà ospiti di primo livello nel suo programma, vogliamo scoprire di chi si tratta? Ecco le anticipazioni.

In cinque prime serate, il programma darà spazio a forti emozioni e a momenti di intensa suggestione. Sotto la “lente d’ingrandimento” ospiti illustri che si alterneranno nel corso delle puntate: volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, e non solo. Dalla sua poltrona bianca, elemento iconico e identificativo del programma, il protagonista si godrà la “sorpresa” a lui dedicata, ignaro di tutto quello che accadrà.

Canzone segreta anticipazioni: gli ospiti della prima puntata 12 marzo 2021

Canzone Segreta è uno show dal mood commovente ed elegante, con tutte le caratteristiche del varietà di prima serata, arricchito dal calore e dalla forza dell’emotainment, che celebra i sogni, le storie dei protagonisti e le loro emozioni.

L’ospite sarà accompagnato dalle prime note della sua canzone del cuore in un personale mondo di ricordi, in un susseguirsi di filmati, fotografie e proiezioni che ripercorreranno i momenti più importanti della sua vita. Sorprese incluse.

Dopo il percorso della sua storia, il protagonista avrà una sorpresa canora da parte di un cantante o di un gruppo in omaggio alla sua canzone segreta. Il brano sarà eseguito con un arrangiamento nuovo rispetto all’originale, un’orchestrazione differente e una diversa tonalità, anche per adattare il pezzo alle coreografie del corpo di ballo e dei performer che accompagneranno l’interpretazione. Sarà, quindi, emozionante scoprire la reazione del personaggio di fronte al momento a lui dedicato.

Che vedremo nella prima puntata di Canzone segreta? Gli ospiti del 12 marzo sono: Luca Argentero, Veronica Pivetti, Marco Tardelli, Cesare Bocci, Virginia Raffaele, Franca Leosini, Carlo Conti. Nelle altre puntate ci saranno anche Mika, Ciro Ferrara, Paola Perego, Marcella Bella, Carolyn Smith.

Un programma di Tiziana Martinengo, Barbara Boncompagni, Salvo Guercio, Matteo Bracaloni, Annarita Sasso. Scenografia di Luca Arcuri. Andrea Giusti, direttore della fotografia. Regia di Piergiorgio Camilli.