Gli ascolti del pomeriggio: Canale 5 regge anche senza Uomini e Donne e Amici 20

Ci si aspettava forse peggio, ma bisogna dire che il pomeriggio di Canale 5 nella giornata del 18 marzo 2021 ha retto, nonostante l’assenza di Uomini e Donne. Mediaset ha deciso di mandare in onda la soap Una vita al posto del programma di Maria de Filippi e il pubblico non ha cambiato canale, restando sintonizzato. Molti spettatori probabilmente sono rimasti sul canale anche perchè non sapevano che Uomini e Donne non sarebbe andato in onda e alla fine, Canale 5 ha comunque incassato ascolti più alti di Rai 1, nonostante l’assenza di Maria de Filippi. Sono infatti migliorati, ma di pochissimo, Oggi è un altro giorno e Il Paradiso delle signore. Mediaset ha perso qualche punto di share ma arrivare comunque quasi la 20% con una soap, non è assolutamente una cosa negativa, anzi.

Nessun danno quindi a Pomeriggio 5 che ha incassato i classici ascolti di sempre, senza grosse differenze.

Ma vediamo nel dettaglio i numeri del 18 marzo 2021, con i dati auditel relativi agli ascolti del pomeriggio.

Gli ascolti di Rai 1 nel pomeriggio del 18 marzo

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno fa 2.028.000 spettatori pari al 13.6% della platea. Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.209.000 spettatori con il 17.5%. Il TG1 fa 1.785.000 spettatori con il 14.4%. La Vita Diretta ha raccolto 2.455.000 spettatori con il 17.4% (presentazione: 1.948.000 – 15.2%).

Gli ascolti del pomeriggio di Canale 5 senza Uomini e Donne e Amici

Su Canale5 Beautiful 2.930.000 spettatori con il 17.3%. Dalle 14.12 alle 15.59, Una Vita 2.688.000 spettatori con il 17.5% di share (nel dettaglio orario abituale: 2.729.000 – 16.8%, dalle 14.49 alle 15.59: 2.671.000 – 19.3%). L’Isola dei Famosi con un day time più lungo del solito fa 2.071.000 spettatori con il 16.5%. Daydreamer – Le Ali del Sogno 2.194.000 spettatori pari al 17.4% di share. Pomeriggio Cinque 2.106.000 spettatori con il 16%, nella prima parte, a 2.313.000 spettatori (15.7%) nella seconda parte con il % (Social: 2.087.000 spettatori – 13.2%).

Gli ascolti del pomeriggio sulle altre reti: cresce Ore 14

Da segnalare su Rai2 Ore 14 con un piccolo aumento del pubblico interessato al programma: nel pomeriggio di ieri fa 674.000 spettatori con il 4.3%.Detto Fatto classica media: 589.000 spettatori con il 4.6%.

Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson 972.000 spettatori (5.9%), nel primo episodio, 862.000 spettatori (5.5%), nel secondo episodio e 704.000 spettatori (4.9%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 529.000 spettatori (4.1%). Friends ha appassionato 316.000 spettatori con il 2.3%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 409.000 spettatori con il 2.8%.

Su Rai3 TGR è stato seguito da 3.081.000 spettatori con il 18.5%. #Maestri 504.000 spettatori pari al 3.8%. Io Sono… Italia488.000 spettatori (3.8%). Aspettando… Geo 1.000.000 spettatori con il 7.9%. Geo 1.654.000 spettatori e l’11.3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 953.000 spettatori con il 6.2%. Su La7 Tagadà 498.000 spettatori (share del 3.6%). Tagadoc 229.000 spettatori con l’1.7%.Su TV8 Un’Oasi di Paradiso 257.000 spettatori con il 2%. Vite da Copertina 137.000 spettatori con l’1%.