Ascolti Canzone segreta seconda puntata: Serena Rossi ancora regina del venerdì sera?

Dopo l’ottimo debutto della passata settimana, Canzone segreta torna in onda il 19 marzo 2021, nel giorno della festa del papà, con una nuova puntata, la seconda! Serena Rossi conquisterà ancora gli spettatori che hanno seguito il nuovo programma di Rai 1 la passata settimana regalando ottimi ascolti alla rete e dando lo scettro di regina del venerdì sera alla conduttrice napoletana? Lo scopriremo come sempre con i dati di ascolto in arrivo oggi alle 10. L’analisi auditel arriverà come sempre puntuale non appena i dati di ascolto relativi alla serata di ieri saranno disponibili.

Serena Rossi è una bravissima attrice e se la sta cavando bene anche come conduttrice, nonostante questo format, diciamolo pure, non sia il massimo. Canzone segreta però la passata settimana ha fatto centro, ottenendo oltre 4 milioni di spettatori e numeri che Rai 1 si aspettava dallo spettacolo, vista anche la varietà di grandi ospiti che non si vedevano in prime time sulla prima rete da parecchio tempo. Il problema resta a nostro avviso il format che non ha molto da dire. Le sorprese sono anche un punto debole, pensate che nella seconda puntata di Canzone segreta, Marcella Bella avrebbe dovuto emozionarsi con una sorpresa alla quale ha preso parte anche Alba Parietti e non l’ha riconosciuta solo perchè indossava una parrucca…Però va bene, non si sarà emozionata ma avrà ridestato il pubblico a casa con questo siparietto inaspettato.

A proposito di pubblico è evidente che Rai 1 si voglia si svecchiare ma che debba poi strizzare l’occhio in altre occasioni anche a un target di persone che non cercano ritmo ma un programma leggero, elegante, anche lento a tratti ma che è nello stile di un buon numero di persone che venerdì sera si mettono davanti alla tv e scelgono Rai 1. Qualche passo in avanti verso i giovani e qualcuno indietro verso la “rete dei nonni”. Se si guardano anche i nomi degli ospiti di ieri, si capisce che la scelta, è questa. E in fondo, forse, va anche bene così.

Gli ascolti del 19 marzo 2021: Canzone segreta fa il bis?

Gli ascolti del 19 marzo 2021-in aggiornamento

Ancora in linea con gli ascolti del venerdì sera i dati di Canzone segreta, non brilla ma porta a casa il risultato con 3.984.000 e il 17,4% di share.

Al secondo posto sul podio troviamo Canale 5 con le repliche di Ciao Darwin che registrano 2.458.000 spettatori davanti alla tv con il 13.4% di share.

Terza rete Italia 1 con Le Iene, fallimentare in questa collocazione al venerdì sera. La puntata di ieri incassa 1.443.000 spettatori e il 7.9% di share.