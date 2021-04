Domenica Live torna oggi 4 aprile con un esperimento meta-televisivo: che succederà?

Barbara d’Urso promette grandi cose per la puntata di Domenica Live in onda il 4 aprile 2021. La puntata di Pasqua che segnerà anche il ritorno della conduttrice alle quasi 4 ore di diretta. Il programma infatti partirà alle 14,40 circa, subito dopo un episodio breve de Il segreto. La d’Urso dalla puntata di Pomeriggio 5 di venerdì ha detto di essere una pazza, visto che torna in onda la domenica di Pasqua. Ma in realtà siamo tutti a casa, per cui questa è una scelta più che comprensibile visto che tra una fetta di colomba e l’altra, si potrebbe accendere anche la tv. La scelta non è affatto suicida, anzi. E ci aspettiamo che gli ascolti domani non siano deludenti, anche se certamente, tutto può succedere!

Ma non finisce qui. La d’Urso non ha dato nessuna anticipazione relativa agli ospiti che arriveranno oggi nello studio di Domenica Live ma ha detto che si prepara per qualcosa di mai visto prima, qualcosa di folle. Lo ha definito un esperimento meta televisivo, una cosa anche difficile da fare oltre che strana. Ma di che si tratta?

A Domenica Live il 4 aprile 2021 un esperimento meta televisivo: di che si tratta?

In molti hanno pensato che Barbara d’Urso, si possa collegare, magari sul finale, con Domenica IN per salutare Vincenzo de Lucia che al momento è impegnato su tutti i fronti con la sua imitazione. Proprio oggi il comico sarà nello studio di Rai1 con Mara Venier ed è per questo che tanti spettatori hanno pensato che potrebbe esserci magari un collegamento con la vera d’Urso e la finta d’Urso su entrambe le reti. Succederà davvero?

L’esperimento però potrebbe essere anche un altro. Infatti oggi debutta su Sky Cinema e Now il film Genitori vs Influencer nel quale Barbara d’Urso ha fatto anche un cameo, come si può vedere in questo spezzone pubblicato da Sky sui social. Se fosse qualcosa di questo genere?

Non ci resta che sintonizzarci oggi alle 14,40 su Canale 5 per questa prima puntata della nuova Domenica Live di Barbara d’urso. Pochissime news al momento sui nomi degli ospiti possiamo solo dirvi che ci sarà una lunga parte dedicata all’attualità e a quello che sta succedendo nel nostro paese.