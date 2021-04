Ascolti domenica di Pasqua, Domenica IN vs Domenica Live: la prima sfida

Si ricomincia, per la gioia del pubblico e dei critici che amano tanto le sfide, ecco che dopo quasi due anni si torna al lunedì mattina con i dati della domenica pomeriggio per scoprire qual è il programma più visto della domenica. Grande attesa oggi quindi per la prima sfida tra Domenica Live e Domenica IN. I dati auditel relativi agli ascolti tv di domenica 4 aprile 2021, domenica di Pasqua, ci sveleranno che cosa ha deciso il pubblico a casa. Mara Venier avrà continuato la sua marcia trionfale da regina della domenica, con ascolti sempre vincenti o sarà stata insidiata in qualche modo da Barbara d’urso tornata in onda la domenica di Pasqua? In onda ma non in diretta: nella puntata di Domenica Live di ieri, pare ci fosse poco “live”. Secondo i più attenti infatti, Barbara d’Urso ha registrato la puntata che non sarebbe andata in onda in diretta…

Nessuna grossa novità tra l’altro per questo ritorno di Barbara d’Urso su Canale 5. Infatti Domenica Live è solo un Live-Non è la d’Urso che va in onda nel pomeriggio. O meglio, Live-Non è la d’Urso era una Domenica Live in onda in prima serata. Adesso è stato semplicemente ristabilito l’ordine delle cose!

Ascolti tv 4 aprile 2021: nuova sfida alla domenica pomeriggio, chi vince?

E se il pubblico si attendeva grandi cose per quello che era stato annunciato con un grande esperimento, come meta televisione, la sorpresa è stata piuttosto deludente. Nello studio di Domenica Live è arrivata Emanuela Aureli che ha imitato Mara Venier ( non una delle sue migliori prove). Se proprio si doveva fare questo non simpatico siparietto, si poteva far arrivare nello studio di Domenica Live, Francesca Manzini, che al momento regala una delle migliori imitazioni di Mara. Comunque nessun collegamento tra le due conduttrici, solo una copia riuscita malissimo di quello che Mara Venier ha fatto a Domenica IN con Vincenzo de Lucia.

Ascolti tv 4 aprile 2021: i dati di Domenica IN nella puntata di Pasqua

Niente di eccezionale da segnalare sulla puntata di Domenica In di ieri, se non che il pubblico si è diviso sulla scelta di dare tantissimo spazio all’informazione e anche al collegamento con la famiglia Carrisi.

Domenica In registra il19, 5% di share con 2.797.000 nella prima parte de il 17,77% di share nella seconda parte con 2.526.000 spettatori.

Ascolti tv 4 aprile 2021: i dati di Domenica Live nella puntata di Pasqua

E davvero molto poco da dire su Domenica Live: nessuna intervista degna di questo nome, nessun servizio degno di nota. Tutto vecchio, stantio e sempre uguale.

Pres. Domenica Live: 1,745 milioni e 12,15% di share. Domenica Live Attualità: 1,962 milioni e il 13,84% di share. Domenica Live 1^ Parte: 2,230 milioni e 15,38% Domenica Live 2^ Parte: 2,207 milioni e 14,26%. Domenica Live Ultima Sorpresa: 1,807 milioni e 11,09%.