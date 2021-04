Che delusione per Domenica Live: gli ascolti sono tutti di Mara Venier

Nulla da fare per il ritorno nel pomeriggio della domenica di Barbara d’urso. Mara Venier va dritta per la sua strada e ancora una volta supera i 3 milioni di spettatori sia nella prima che nella seconda parte della sua Domenica In. Mara si riconferma regina della domenica pomeriggio e gli ascolti di Rai 1 sono un successo. Neppure dopo la puntata di Pasqua per Barbara d’Urso c’è stato un miglioramento ma del resto se riproponi al pubblico un format vecchio, che non ha nulla da dire e che anzi ripropone argomenti triti e ritriti, è chiaro pensare che non si possa decollare. Domenica Live riparte senza nessuna intervista speciale, ma con argomenti discussi ovunque ( pensiamo al caso di Denise Pipitone ormai archiviato e del quale non ci sarebbe stato nessun bisogno di parlare nuovamente, soprattutto se si considera la tv russa un pessimo esempio). E che dire poi dei soliti talk su bellezza estetica e simili. Il vero problema di Mediaset è non capire che quello che andava bene due anni fa, oggi non può decollare. Viviamo in un mondo completamente diverso, forse si tornerà a ridere di queste cose quando la pandemia sarà terminata, ma adesso c’è bisogno di altro.

Di costruire racconti, di storie, di gente che ha qualcosa da dire da portare in tv. E forse anche per questo la prima parte di Domenica IN, nonostante non trovi il nostro gusto, continua però a piacere al pubblico a casa che premia quel genere di informazione.

Bene anche Francesca Fialdini capace di portare nel pomeriggio di Rai 1 delle storie da raccontare, delle emozioni da regalare, con qualcosa che va oltre e che il pubblico a casa riesce ad apprezzare.

Gli ascolti della domenica: l’11 aprile 2021 è ancora trionfo per Mara Venier

Imparagonabili i dati di ascolti tra Rai 1 e Canale 5. La puntata di Domenica IN dell’11 aprile 2021 fa 3.620.000 spett. e il 18.07 % prima parte e nella seconda 3.261.000 e il 17.50.

I dati di ascolti della seconda puntata di Domenica Live tornata nella versione lunga: registra il 10.9% con 2.030.000 spettatori e 2.330.000 al 13.4%, 2.389.000 al 13% poi 2.215.000 al 11.9% share (pres. 1.768.000 al 9.0%)

Da Noi… a Ruota Libera segna il 12.7% con 1.919.000 spettatori. Per share quindi, anche Francesca Fialdini in sovrapposizione nella fascia oraria in cui si scontra con Domenica Live, fa meglio.

Ripagata invece la scelta di chiudere Live-Non è la d’urso, visto che grazie ad Avanti un altro pure di sera, mediaset conquista la vittoria in prime time. Alla d’Urso tutto questo probabilmente non piacerà.