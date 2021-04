Gran finale per Ti spedisco in convento: tra lacrime ed emozioni il ritorno a casa delle ragazze

E’ andata in onda ieri 18 aprile 2021 su Real Rime l’ultima puntata di Ti spedisco in convento, il nuovo programma di Discovery che ha riscosso un ottimo successo di pubblico e che è piaciuto molto soprattutto al pubblico più giovane. E bisogna dire che anche l’ultima puntata del programma, ha portato in tv uno spaccato molto interessante della vita della ragazze protagoniste ma anche delle suore che hanno aperto le porte del loro convento a queste giovani ribelli che in realtà avevano solo tanto bisogno di affetto. Alla fine del percorso, come abbiamo visto anche ieri sera, le 4 ragazze rimaste in convento si sono disperate nel momento in cui hanno scoperto di dover lasciare le loro nuove amiche. Fiumi di lacrime e tante emozioni. Non hanno trattenuto le lacrime neppure le suore, molto dispiaciute per la fine di questo percorso ma felici anche per quello che le ragazze hanno appreso durante la permanenza nel convento.

A differenza degli altri docu-reality visti in questi anni in tv, dobbiamo dire che Ti spedisco in convento, forse anche per la presenza delle suore che non hanno nessuna velleità nel mondo dello spettacolo, è risultato meno scritto e recitato di altri programmi. Immaginiamo che per esigenze televisive qualcosa si sarà anche pensato e studiato, ma quello che ha convinto di più è stato proprio il rapporto nato tra le ragazze e le suore. Non solo, le ragazze hanno davvero compreso molto della loro personalità e, come si è visto, tornando a casa hanno subito cercato di mettersi all’opera, con i consigli e gli insegnamenti percepiti.

In fondo Wendy, Emy, Stefania e Sofia non erano proprio 4 demoni come volevano far credere, anzi… L’unica a non terminare questo percorso è stata Valentina che ha deciso di tornare nella sua Bologna non sentendosi a suo agio con quello che stava succedendo in convento. Le altre ragazze invece, sono arrivate sino alla fine, distrutte poi dal saluto alle loro nuove amiche.

Ma che cosa è successo dopo l’ultima puntata di Ti spedisco in convento alle 4 ragazze che sono rimaste fino all’ultimo giorno a Sorrento?

Ti spedisco in convento il ritorno a casa delle ragazze

Wendy è tornata a casa con tanta voglia di aprirsi a sua madre come mai aveva fatto. Le ha sempre voluto bene ma non glielo ha mai detto. La mamma di Wendy in lacrime ha cercato di capire quanto fosse cambiata sua figlia e le ha più volte detto di trovarla bellissima dentro, con una nuova luce negli occhi che non aveva mai visto prima.

Emy è tornata a casa con la consapevolezza di dover ricostruire la sua famiglia. Ma anche lei ha trovato qualcosa di diverso: la mamma infatti aveva interrotto la relazione con il suo compagno ed era pronta a ricominciare insieme a lei e alla nonna. La mamma di Emy abituata a vederla con un super trucco pronta alle sue esibizioni sul cubo, l’ha trovata profondamente cambiata. “Se l’avessi saputo, ti avrei mandata prima in convento” ha detto la signora. Emi è rimasta così legata alle sue amiche suore che qualche settimana dopo la fine del programma ha deciso di andare a Sorrento a trovarle portando anche la sua mamma e la sua nonna.

Sofia ha messo da parte il cellulare per qualche giorno e una volta tornata a casa ha deciso di scrivere una lettera a sua madre per chiederle scusa e le ha promesso che sarebbe tornata in Italia più spesso per starle vicino. Ha capito i tanti errori fatti ed è pronta a rimediare, iniziando dal letto di casa, che forse lo sistemerà da sola!

Stefania è tornata dalla sua mamma a Milano e anche lei le ha scritto una dolcissima lettera per ringraziarla per tutto quello che ha fatto. Le ha promesso che avrebbe trovato un lavoro e proseguito con gli studi alla ricerca della sua strada.