La compagnia del cigno 2 è il primo vero Flop per le fiction di Rai 1

Cosa succede se mandi in onda una fiction a due anni di distanza senza avere una seconda stagione forte come la prima? L’inevitabile. Sin dal primo episodio de La compagnia del cigno 2 si era capito che la fiction in questa seconda stagione non avesse avuto il giusto mordente. La storia debole, sembrava solo l’allungamento di un brodo. Una minestra riscaldata venuta male, un vero peccato per diversi motivi. Perchè la prima stagione de La compagnia del cigno, seppur con qualche imperfezione ci aveva raccontato le storie di questi giovanissimi musicisti, svelandoci anche un mondo di cui non si parla troppo spesso. Con la seconda stagione, come accade di tanto in tanto, non si è centrato l’obiettivo e il risultato è stato per Rai 1 il primo grande flop di stagione in tema fiction. Passare da oltre 4 milioni di spettatori a una media di 3,5 è una catastrofe. Rai 1 perde la prima serata del venerdì, quella del sabato e acciuffa il prime time di domenica ma solo per un soffio.

Un peccato perchè l’intero cast della fiction vale davvero la messa in onda. Ma è successo anche in quel di Mediaset: attori bravi non assicurano il successo di una fiction. E in questo caso forse, la qualità della storia raccontata nella seconda stagione, non è paragonabile alla prima.

L’unica nota positiva della serata, almeno per Rai 1, è che anche su Canale 5 le cose non vanno bene, come una settimana fa. Avanti un altro pure di sera, senza vip in gara, perde di mordente. La gara è al foto finish, si parla infatti, per entrambe le reti del 15% di share. Mediaset gioisce comunque, visto che conquista 1 milione di spettatori in più rispetto a quello che portava Non è la d’Urso. Bisognerebbe però capire se poi i costi di Avanti un altro e Live, siano gli stessi…

Ma passiamo ai numeri.

Ascolti tv 18 aprile 2021: primo flop per Rai 1 con La compagnia del cigno 2

Per la seconda puntata de La compagnia del cigno 2 il risultato è 3.534.000 con il 15,3% di share.

Praticamente quasi un pareggio con Canale 5 ( anche se la vittoria va a Rai 1) con Avanti un alto che arriva a 3.476.000 con il 15,1% di share.