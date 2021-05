Detto Fatto chiude: grandi emozioni per Bianca Guaccero e un sassolino tolto dalla scarpa

“Per l’ultima puntata di Detto Fatto volevo dedicarvi questa canzone, perchè il nostro sia davvero un amore senza fine” ha detto Bianca Guaccero aprendo l’ultima puntata del programma di Rai 2 in onda oggi 7 maggio 2021. Si chiude anche quest’anno prima Detto Fatto, per lasciare spazio al Giro di Italia. Il ciclismo invade la rete e Bianca Guaccero oggi saluta il pubblico della rete, a pochi giorni dal suo rientro su Rai 2, dopo esser risultata negativa al covid 19. Proprio per le ultime settimane di Detto Fatto, Bianca si è persa lo sprint finale a causa del maledetto covid 19. Ma non è mancata per i saluti finali, anche per ringraziare tutta la squadra che in sua assenza ha continuato l’ottimo lavoro che è stato fatto dall’autunno a oggi. Perchè quella di Detto Fatto è una grande famiglia e Bianca lo ricorda sempre!

Un dolcissimo regalo per Bianca Guaccero che chiude Detto Fatto

Per i saliti finali, un vero e proprio omaggio alla conduttrice di Detto Fatto. Molti dei protagonisti del programma hanno avuto un pensiero per lei, racchiuso in un video mostrato proprio in chiusura di programma. Un video che Bianca non si aspettava e che l’ha molta commossa. La conduttrice non ha potuto trattenere le lacrime! I tutor e i protagonisti di Detto Fatto hanno raccontato con parole molto belle, tutto quello che è mancato per quasi due settimane di Bianca. Il periodo in cui la conduttrice è rimasta a casa per vincere la sua battaglia contro il covid 19 anche se ha cercato di essere il più presente possibile con collegamenti dalla sua abitazione! A tutti è mancata la solarità di Bianca e la sua voce: quando arriva negli studi di Detto Fatto si sente la sua presenza perchè a quanto pare canta e porta gioia a tutti con la sua voce!

“Tanto va sempre a finire così” ha detto Bianca Guaccero che ha poi ringraziato per l’ennesima volta, giustamente, tutta la squadra che ha lavorato al suo fianco. “Mai come quest’anno hanno fatto un lavoro pazzesco” ha detto la conduttrice di Rai 2 ed effettivamente in questa stagione, per tutti, non è stato facile andare in onda con tutti i protocolli da seguire, questo vale davvero per tutti i professionisti che abbiamo visto in tv. Ma non solo, Bianca si riferiva anche ai vari taglia e cuci che sono stati fatti, a causa delle scelte della rete che prima ha allungato, poi accorciato, poi di nuovo allungato, la messa in onda del programma ( con l’intromissione spesso immotivata di speciali dedicati alla politica di Rai Parlamento tra l’altro di cui si poteva davvero fare a meno).

“Grazie ragazzi mi avete fatto vivere tre anni meravigliosi e spero di continuare a viverli insieme a voi. Detto Fatto continua e si evolverà come succede a tutti noi” ha concluso la conduttrice in lacrime dopo essersi tolta un piccolo sassolino dalla scarpa.