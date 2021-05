Raimondo Todaro confessa cosa c’è stato con Elisa Isoardi

Per la prima volta Raimondo Todaro racconta di Elisa Isoardi, di quello che c’è stato tra loro durante Ballando con le Stelle. L’ha fatto ieri nell’ultima puntata di Detto Fatto, per la prima volta non solo ha ammesso che c’è stata tra Elisa e lui una breve storia ma ha aggiunto anche qualche dettaglio. L’avevano capito un po’ tutti che uno dei due o forse entrambi mentre ballavano avevano creduto in qualcosa in più e il ballerino adesso si sente libero di parlarne. Un’amicizia non finisce da un giorno all’altro, un amore nato da poco forse sì e Raimondo Todaro spiega cosa è accaduto dietro le quinte. Sembra siano successe un bel po’ di cose e chissà quanti sanno ma il gossip sa poco.

RAIMONDO TODARO ED ELISA ISOARDI DIETRO LE QUINTE DI BALLANDO CON LE STELLE

Lui maestro di danza, lei personaggio famoso che ha imparato con lui a muoversi e ad essere più femminile, a tirare fuori le emozioni. La love story sembra ci sia stata davvero e Raimondo Todaro ha infatti confessato che con Elisa Isoardi ne sono successe di tutti i colori. Chissà cosa è successo il giorno in cui Todaro si è fatto male al piede.

Le ricordiamo tutti quelle puntate, il pubblico che si era innamorato del loro amore, la protezione che avevano uno per l’altra, la sensualità di entrambi quando partiva la musica, poi tutto si è interrotto e hanno perso.

Raimondo Todaro confida che con lei si è trovato benissimo, che tra loro c’era tanto feeling, che si stuzzicavano tanto, tutto perfetto per uno show come quello di Ballando con le Stelle: “C’era una sorta di amore litigarello e con lei ne sono successe di tutti i colori”. Per il momento non ci sono altri dettagli, il ballerino aggiunge che ogni tanto si sentono, niente altro.