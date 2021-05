L’estate di Rai 1 nel daytime : tutti i titoli per il palinsesto estivo

Mancano ormai una manciata di settimane all’inizio della nuova programmazione su tutte le reti. E di novità per il palinsesto estivo di Rai 1 ce ne saranno diverse. Il pubblico della rete saluterà i conduttori di Uno Mattina che saranno sostituiti da una nuova coppia; saluterà anche Eleonora Daniele che dovrebbe tornare a settembre con il suo Storie Italiane. Ferie anche per Antonella Clerici con E’ sempre mezzogiorno, programma che ha riportato ottimi ascolti su Rai 1 nella fascia. Ferie anche per Alberto Matano e Serena Bortone. Ma l’informazione di Rai 1, nonostante La vita in diretta e Oggi è un altro giorno vadano in ferie, continuerà. Anche nei fine settimana perchè il palinsesto di Rai 1 per l’estate 2021 resta comunque ricco, con un occhio di riguardo per l’informazione in tempo reale.

Ma vediamo quindi nel dettaglio quello che succederà nelle prossime settimane e quali saranno i cambi nella programmazione ( si cambierà non prima di metà giugno, a parte alcune eccezioni).

Palinsesto estivo Rai 1: ecco cosa vedremo nell’estate 2021

Aprirà la programmazione feriale Uno Mattina Estate, con la conduzione doppia affidata ai giornalisti Barbara Capponi del Tg1 e Giammarco Sicuro del Tg2.

Una novità per l’estate 2021 sarà portata da Serena Autieri presenterà un nuovo spazio d’intrattenimento intitolato Dedicato a… Non si sa ancora molto di questo spazio per cui vi terremo aggiornati. C’è sicuramente invece molta attesa per Il pranzo è servito, lo storico programma della Rai che torna in onda 28 anni dopo l’ultima puntata e questa volta al timone vedrà Flavio Insinna. In riposo da L’eredità, che darà a breve l’arrivederci al pubblico per lasciare spazio a una nuova edizione di Reazione a Catena condotta da Marco Liorni, Flavio tornerà in onda tutti i giorni alle 14. Il pranzo è servito durerà circa un’ora.

Al termine delle puntate inedite de Il paradiso delle signore, stando a quelle che sono le prime indiscrezioni sul palinsesto estivo di Rai 1, dovrebbero arrivare le fiction in replica. Poi spazio all’informazione con una nuova edizione di Estate in diretta che quest’anno durerà ben tre ore, dalle 15.45 alle 18.45. Alla guida del contenitore d’attualità, Roberta Capua. Insieme a lei il giornalista Gianluca Semprini, in arrivo da Rainews24 che riveste questo ruolo.

Anna Falchi e Beppe Convertini torneranno nonostante gli ascolti non brillanti di C’è tempo per…programma non apprezzatissimo. Potrebbero tornare con una nuova edizione del programma o forse con un format diverso ma si andrà in onda solo nel fine settimana.