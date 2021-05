E’ sempre mezzogiorno: Zia Cri assente, sta poco bene

Per la prima volta Zia Cri è assente, non c’è nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. In genere è lei a dare il via alle ricette del programma di Rai 1, Antonella Clerici la saluta e spiega subito: “Zia Cri è stata poco bene” poi specifica che ha già fatto il vaccino e che non sta per bene a causa del Covid. In questo periodo è a questo virus che si pensa quando qualcuno sta male, come se gli altri problemi di salute non esistessero più. “Ha avuto altro, una serie di disturbi di cui speriamo ci parlerà lei la settimana prossima quando tornerà” è la spiegazione della conduttrice che però fa preoccupare ancora di più il pubblico di E’ sempre mezzogiorno. “Zia Cri siamo con te, mi raccomando sei una donna forte e dinamica, mi raccomando”.

ZIA CRI HA PREFERITO RESTARE A CASA PER CONTROLLI

Cristina Lunardini nei giorni scorsi non è stata bene e ha preferito restare a casa a fare dei controlli nella sua Romagna. A sostituirla in cucina c’è Chloe Facchini che ha scelto di preparare la ricetta che Zia Cri aveva previsto, un goloso rotolo con ripieno di cioccolato bianco e fragole. Per tutta la settimana i protagonisti di E’ sempre mezzogiorno sostituiranno Zia Cri in cucina, giovedì al suo posto ci sarà Ivano Ricchebono; anche questo vuol dire famiglia.



La presenza di Chloe al posto di Zia Cri rallegra subito tutti, settimana prossima ci auguriamo che la Lunardini torni in gran forma al suo posto accanto ad Antonella Clerici. Intanto, il pubblico ha gradito la presenza di Chloe con la sua dolcezza, l’allegria e tutti i consigli che riesce a dare, ovviamente non solo consigli di cucina ma anche di vita. Magari sarebbe bello avere la Facchini non solo come sostituita ma sempre, protagonista fissa, magari nel cast della prossima edizione del programma del mezzogiorno di Rai 1.