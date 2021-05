E’ sempre mezzogiorno: chi ci sarà nella seconda edizione?

Non c’è dubbio che ci sarà una seconda edizione di E’ sempre mezzogiorno e non solo per gli ascolti tv hanno decretato il successo del nuovo programma di Antonella Clerici. E’ dalla cucina nel bosco che la conduttrice ha non solo confermato che a settembre tornerà con la seconda stagione ma ha anche dato il via alle anticipazioni confermando il primo tra i protagonisti di E’ sempre mezzogiorno che ritroveremo con lei dopo l’estate. Facile intuire che è Fulvio Marino il primo ed è una anticipazione che la Clerici ha dato con un certo orgoglio: “Fulvio anche l’anno prossimo resta qua” ha annunciato la padrona di casa lasciando intendere che l’esperto in farine e impasti aveva avuto anche altre proposte di lavoro. Il pubblico del mezzogiorno di Rai 1 ha accolto ovviamente con entusiasmo le due conferme, quella della seconda edizione di E’ sempre mezzogiorno e la presenza di Marino; le sue ricette ogni giorno sono le più attese.

QUANDO FINISCE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO?

Questa straordinaria prima edizione è iniziata con un po’ di ritardo rispetto al previsto passando dal 7 al 28 settembre. Qualche settimana di programmazione in meno non ha tolto niente alla trasmissione, anzi in questo modo sono riusciti ad ottenere quel bosco che Antonella Clerici tanto desiderava portare in tv. L’ultima puntata andrà in onda il 25 giugno per poi lasciare spazio il lunedì successivo al palinsesto estivo.

Scommettiamo che ritroveremo Lorenzio Biagiarelli, Zia Cri, Alfio, la dottoressa Evelina Flachi, insieme ovviamente a Fulvio Marino. Tra i protagonisti ai fornelli immaginiamo che tutto il cast sarà confermato, quindi Mattia e Mauro Improta, Daniele Persegani, Natalia Cattelani, Ivano Ricchebono e tutti gli altri, anche i volti che abbiamo conosciuto in questi mesi. Il pubblico spera ci sia anche Chloe Facchini, la sua presenza in cucina è ben più delle sue sempre ottime ricette.