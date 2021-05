Ultime puntate di Pomeriggio 5 e poi un ridimensionamento per Barbara d’Urso?

Ultimi giorni di Pomeriggio 5 con l’ultimo appuntamento previsto per il 28 maggio e poi?

Da Dagospia mesi fa erano arrivate indiscrezioni sul futuro di Barbara d’Urso. Si era detto che in quel di Mediaset non ci fosse più lo stesso clima pro-Barbara e che qualcosa stesse cambiando, anche molto velocemente. Era stata annunciata la chiusura anticipata di Live-Non è la d’Urso, cosa che poi è avvenuta, ma non solo. Si era infatti anche detto che Domenica Live avrebbe chiuso ( notizia confermata da più parti e a più mani). Barbara d’Urso ha continuato a negare ogni indiscrezione, dicendo che mille altre puntate dei suoi programmi sarebbero andate in onda. E invece nell’ultima puntata di Domenica Live, la d’Urso non ha dato l’arrivederci come ha sempre fatto; in passato aveva salutato il pubblico fra mazzi di fiori e torte dando anche la data di messa in onda della nuova edizione. Domenica scorsa la conduttrice si è limitata a ringraziare il suo pubblico promettendo cose meravigliose per il prossimo anno. Ma cosa di preciso? Al momento non è dato saperlo ma, stando alle nuove indiscrezioni, pare proprio che per la conduttrice ci sarebbe un ridimensionamento in vista ( pensiamo anche al fatto che Mattino 5 continuerà ad andare in onda mentre Pomeriggio 5 chiude). Più di un mese fa il giornalista Giuseppe Candela, aveva parlato di un contatto tra la Rai e la d’Urso, di una possibilità. Si sondava il terreno per capire che cosa si potesse o non si potesse fare. Ma è davvero possibile che la d’Urso cerchi un posto in Rai?

Per Barbara d’Urso un futuro in Rai?

Non è da escludere. Ma quasi certamente se mai accadesse, non sarebbe su Rai 1. E’ possibile pensare, in questo fanta palinsesto per la prossima stagione, che la d’Urso potrebbe essere un nome nuovo per Rai 2, una rete che in questa stagione non ha azzeccato praticamente quasi nulla? Potrebbe avere un programma in prima serata, potrebbe avere una nuova fascia anche nel pomeriggio. Di cose certamente se ne potrebbero fare ma al momento, questa possibilità sembra essere esclusa.

Qualcosa forse lo si capirà venerdì, quando Barbara d’Urso saluterà il suo pubblico nell’ultima puntata di Pomeriggio 5. Darà l’appuntamento a settembre oppure si limiterà a dei saluti enigmatici come quelli visti dopo il finale di Domenica Live? I palinsesti Rai non sono ancora pronti. La presentazione della prossima stagione era prevista per il 9 giugno ( in anticipo di quasi un mese rispetto al solito). Ma sembra proprio che alla fine si slitterà di qualche settimana. Durante le presentazioni potremmo magari scoprire qualcosa in più, anche in questo senso!

Non ci resta che aspettare, venerdì i primi indizi e poi chissà…