Antonella Clerici con il suo “mezzogiorno” regala 7 punti di share in più a Rai 1

E’ sempre mezzogiorno è stata sicuramente una scommessa vinta da parte di Antonella Clerici ma anche di Stefano Coletta, il direttore di Rai 1 che ha voluto il ritorno della conduttrice. Certo, non ci ha mai convinto la voglia di far passare il programma come qualcosa di diverso da La prova del cuoco ma per il resto, Antonella Clerici ha trovato pian piano con il suo sorriso, la sua leggerezza e la voglia di intrattenere il pubblico a casa come solo lei sa fare, la “ricetta” giusta per il successo. Non è un caso se La prova del cuoco lo scorso anno di questi tempi, incassava a mala pena il 10% di share mentre ieri E’ sempre mezzogiorno ha registrato uno share pari quasi al 18. Numeri importanti e significativi per il day time di Rai 1 ma anche per la conduttrice che si prepara quindi per una nuova stagione. Che speriamo tra l’altro sia all’insegna davvero della spensieratezza, con meno tamponi da fare, un protocollo meno rigido che possa permettere anche di fare qualcosa in più. Non dimentichiamo che tutti i programmi in onda in questa stagione televisiva sono stati fortemente influenzati dai protocolli anti covid e che forse avremmo visto anche altro se non ci fossero stati così tanti problemi. Ci auguriamo che a settembre tutto sia diverso perchè questo significherebbe anche che finalmente, il maledetto covid 19 non sta continuando a influenzare la nostra esistenza.

E ora vediamo i numeri.

Gli ascolti del 31 maggio 2021

E’ Sempre Mezzogiorno viene visto nella puntata di ieri da 1.924.000 spettatori con il 17.5% di share. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.315.000 telespettatori con il 16.5%.

Gli ascolti del primo giugno 2020

Su Rai1 La Prova del Cuoco era stata visto da una media di 1.459.000 di spettatori con il 10.9%. Su Canale 5 Forum faceva 1.372.000 telespettatori con il 14.2%. Su Rai2 I Fatti Vostri ( che ieri non era in onda) aveva fatto 376.000 spettatori con il 4.8% nella prima parte e 804.000 (6.5%) nella seconda. Questi i numeri di lunedì 1 giugno 2020 ( il 31 maggio era domenica).