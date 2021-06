La vita in diretta volano gli ascolti: 4 punti di share in più rispetto allo scorso anno

Che numeri per Alberto Matano con la sua Vita in diretta. Numeri davvero eccellenti ben lontani da quelli che lo scorso anno il programma di Rai 1, nonostante fossimo ancora quasi tutti in casa, registrava. Facendo un paragone con la puntata de La vita in diretta in onda ieri, 31 maggio 2021, possiamo notare una crescita di oltre 300 mila spettatori e una crescita di oltre 4 punto di share ( abbiamo confrontati i dati della puntata del 31 maggio e quelli del primo giugno del 2020). Numeri da record per il pomeriggio di Rai 1 . Certo, Matano ieri è andato in onda senza nessun rivale, visto che Mediaset ha deciso di spegnere la fascia e mandare in ferie Pomeriggio 5, ma questi numeri su Rai 1 non si vedevano da tempo. Al giornalista va dato il merito di aver scelto di rinnovare il format con un taglio più dinamico, più giornalistico che alla fine ha funzionato. Soprattutto nell’ultimo mese con l’ottimo lavoro tra l’altro, anche degli inviati del programma che Matano ringrazia costantemente. Del resto se non fosse per il lavoro di chi è sul campo, i risultati difficilmente arriverebbero.

Ma torniamo ai numeri.

Gli ascolti della Vita in diretta nel 2020

La Vita in Diretta nella puntata di lunedì 1 giugno 2020 registrava un ascolto pari a 1.743.000 spettatori con il 16.5% (presentazione 1.510.000 – 14.6%). Ricordiamo che lo scorso anno nello stesso giorno di programmazione, il primo giugno, non c’erano nè Uomini e Donne nè Pomeriggio 5. E infatti il film in onda dopo Il segreto, Esprimi un desiderio, aveva registrato il 9.4% con 989.000 spettatori.

Gli ascolti della Vita in diretta nel 2021

La puntata de La vita in diretta in onda il 31 maggio del 2021 è stata vista da 2.060.000 con il 22,10% di share. Una crescita di oltre 4 punti che non si può non sottolineare. Un ottimo lavoro quindi per Alberto Matano che ha dato in queste ultime settimane meno spazio a temi legati al covid e ha lasciato che i suoi inviati confezionassero delle esclusive ben fatte di cui tra l’altro si è parlato su tutti i giornali, come nel caso di Denise Pipitone.