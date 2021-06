Film stasera in tv, Quel bambino non sarà mai tuo: la trama

Nella prima serata di Rai 2 tornano i film thriller che tengono il pubblico con il fiato in sospeso. Nella serata del 4 giugno 2021 andrà in onda su Rai 2 il film dal titolo Quel bambino non sarà mai tuo. Si tratta di una prima visione per la rete. Interpretato da Emmanuelle Vaugier, Hannah Bamberg, Josh Ventura, racconta la storia di Tracy, una giovane ragazza incinta. Tracy sa bene che il padre di suo figlio è un uomo violento e ha paura che possa fare del male al piccolo ma anche a lei. Come si comporterà quindi dopo aver scoperto di essere incinta? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano qualche dettaglio sulla trama del film in onda oggi su Rai 2. Se siete curiosi, continuate pure a leggere!

Quel bambino non sarà mai tuo: la trama del film

Tracy si ritrova inaspettatamente incinta e senza un soldo. Convinta di non essere in grado di crescere un figlio e desiderosa di sfuggire all’instabile fidanzato, decide di dare in adozione il bambino una volta messo al mondo. La ragazza sa bene che Bobby è già stato violento con lei e ha paura che possa esserlo anche con il bambino. E così va avanti con tutte le pratiche per fare in modo che il piccolo possa avere una vita serena in un’altra famiglia. La coppia prescelta per l’adozione vuole che Tracy si trasferisca a vivere da loro per il restante periodo della gravidanza. Per Tracy, è un sogno che si avvera anche perchè la coppia che ha deciso di adottare suo figlio sembra essere perfetta e pronta a offrire tutti gli agi che il bambino potrebbe avere. La sua gioia si trasforma però in orrore quando scopre che le profonde nevrosi dei futuri genitori adottivi mettono in pericolo non solo lei ma anche il piccolo non ancora nato. Quello che sembrava essere un sogno, in poco tempo si trasforma in un vero incubo.

Appuntamento quindi alle 21,20 di oggi per seguire il film Quel bambino non sarà mai tuo in prima visione su Rai 2.