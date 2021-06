Ascolti del venerdì: Quarto Grado che botto, batte Canale 5. Vince Rai 1

Quarto Grado continua nella sua corsa: il programma di Rete 4 grazie anche alle indagini giornalistiche sul caso Denise Pipitone che continua ad appassionare, incassa ascolti eccellenti. E nella sfida di ieri, 4 giugno 2021, riesce persino a battere, in share Canale 5. Del resto se una rete ammiraglia manda in onda un film di 4 anni fa nell’era in cui le pellicole uscite al cinema arrivano subito sulle piattaforme streaming e poco dopo in tv, non ci si può davvero aspettare qualcosa di diverso. Tra l’altro segnaliamo un altro grande problema che per una tv commerciale ovviamente non lo è ma per il pubblico è diventato insopportabile. La pubblicità. Prima non si poteva fare a meno: o ti mangiavi la minestra o ti buttavi dalla finestra. Ma oggi, che i film come La scelta-The Choice si possono vedere su piattaforme come Netflix e Amazon Prime Video, al pubblico non interessa niente di vedere uno spezzatino in 2 ore e mezza se lo si può fare in qualsiasi momento senza la minima interruzione ( per non parlare del fatto che ci si ostini a iniziare alle 21,50 orario in cui uno spettatore medio ha già scelto il film da vedere in streaming da mezz’ora e se lo sta godendo). Bisogna cambiare se si vuole riconquistare una fetta di pubblico che è ormai scappata via dalla generalista, lo continueremo a ripetere fino allo sfinimento.

A vincere la serata comunque è Rai 1 che si prepara a una grande estate all’insegna degli ascolti! Ottimi risultato per la partita in prima serata.

Vediamo quindi i dati.

Gli ascolti del 4 giugno 2021: i dati auditel della prima serata

Nella serata di ieri, venerdì 4 giugno 2021, su Rai1 l’amichevole Italia-Repubblica Ceca ha conquistato 4.600.000 spettatori pari al 20.9% di share. Primo gradino del podio quindi per Rai 1 che con il calcio, vince facile.

Non vanno altrettanto bene le cose all’ammiraglia Mediaset che deve cedere il passo. Su Canale5 La scelta – The Choice ha fatto 1.987.000 spettatori con uno share del 10.5%. Nuzzi e la squadra di Quarto Grado fanno meglio in share e Rete4 si aggiudica il secondo posto nella sfida agli ascolti per share. Quarto Grado – Le Storie totalizza un a.m. di 1.770.000 spettatori (10.7%) nella serata di ieri.

Su Rai2 Quel bambino non sarà mai tuo fa 1.151.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Interstellar fa 1.099.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Sissi – La giovane imperatrice è seguito da 1.049.000 spettatori con il 4.9%. S Su La7 Propaganda Live ha registrato 800.000 spettatori con il 5.2%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of segna 324.000 spettatori (1.5%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è seguito da 612.000 spettatori con il 2.9%.