Il pranzo è servito regolamento tra novità e certezze: come funziona?

I giovanissimi non ne hanno nessun ricordo, i meno giovani invece lo guardavano con affetto . E per una estate di ripartenza all’insegna anche della spensieratezza, una ventata di leggerezza su Rai 1 dopo pranzo di certo non potrà fare male. Riuscirà Flavio Insinna con il suo Il pranzo è servito a conquistare il pubblico che a quell’ora sta cercando di digerire o di resistere al caldo estivo? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane. A fine mese infatti prenderà il via al posto di Oggi è un altro giorno il format, un grande classico della tv che terrà compagnia al pubblico di Rai 1 per tutta l’estate. Ma come funzionerà questa edizione 2021 de Il pranzo è servito? Alcune anticipazioni arrivano dal blog Che tv Fa che rivela le prime indiscrezioni sull’edizione targata Rai del programma.

Il pranzo è servito da fine giugno su Rai 1: ecco il regolamento

In ogni puntata si affronteranno due concorrenti che avranno un solo obiettivo, quello di completare una sorta di pranzo simbolico che sarà composto da 5 portate che dovrebbero essere il primo, il secondo, il formaggio, il dolce e la frutta. Ogni portata ha un diverso valore in gettoni d’oro (300 € il primo, 400 € il secondo, 250 € il formaggio, 350 € il dolce, 200 € la frutta) e un diverso valore calorico. Lo scopo ovviamente è di accaparrarsi il maggior numero di portate possibili.

Protagonista de Il pranzo è servito sarà la “Ruota” raffigurante 12 immagini (ogni portata sarà raffigurata 2 volte; a queste immagini si aggiungono un “Jolly” che permette al concorrente di scegliere una portata a sua scelta, e una “Dieta” che invece non dà diritto all’assegnazione di alcuna portata). Ogni volta che si darà la risposta giusta, si potrà muovere la ruota e andare avanti.

I giochi proposti saranno quelli visti in passato ma ci saranno anche delle novità. In generale il gioco sarà diviso in tre fasi: vedremo una parte iniziale con 5/7 domande . In questa fase parteciperanno tutti e due i concorrenti che avranno un pulsante per prenotarsi; lo svolgimento di una prova pratica che prevede una qualche abilità e che coinvolge anch’essa entrambi i concorrenti; e si chiude poi con la terza parte, con 3 domande di cultura generale rivolte singolarmente a ciascun concorrente.

Le registrazioni del programma dovrebbero iniziare tra una decina di giorni a Roma! Il quiz come saprete andrà in onda dalle 14 alle 14.45 dal lunedì al venerdì e ci terrà compagnia fino al 10 settembre giorno in cui i palinsesti di Rai 1 torneranno nella versione classica.