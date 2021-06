Giulia Stabile festeggia il compleanno a Domenica IN: pioggia di auguri (VIDEO)

Un momento molto dolce quello arrivato nella puntata di Domenica IN del 20 giugno 2021. Si spengono le candeline con Giulia Stabile per festeggiare il suo compleanno. Quest’anno Mara Venier ce l’ha fatta a portare la vincitrice di Amici nel suo salotto, a qualche settimana di distanza dalla proclamazione. E Giulia sembra essersi molto divertita nello studio di Rai 1 dove ha anche ballato. Ma non solo, per lei, tante sorprese, proprio come nello stile di zia Mara che ha pensato a un video messaggio con degli auguri speciali ( e non solo a un video con Sangiovanni). Ci sono i prof che hanno avuto modo di conoscere Giulia nei tanti mesi di scuola ad Amici e ci sono alcuni dei suoi ex compagni che hanno deciso di rendere speciale questo compleanno magico. E mentre Giulia era in onda su Rai 1 non poteva ovviamente mancare tutto il sostegno da parte di Sangio che la stava seguendo da casa, con tante storie per fare il tifo per la sua lady!

Il video messaggio di auguri per Giulia Stabile a Domenica In

Se vi siete persi questo video messaggio speciale di auguri, non ci sono problemi perchè lo abbiamo ripreso per voi. Tantissimi i fan di Giulia che hanno seguito la puntata e non si sono persi il momento del video messaggio con gli auguri di tante persone che vogliono bene a Giulia. Da Rudy che ha speso bellissime parole per la vincitrice di Amici 20 alla sua insegnante Veronica Peparini. Ma ci sono anche Lorella, Alessandra Celentano. E poi gli ex compagni della Stabile, da Deddy a Samuele, con il quale la ballerina aveva un rapporto strepitoso.

Gli auguri a Giulia.Zerbi palesemente sotto un treno, per la Cele è Giulietta, Vero ❤ anche la Cucca carina, Deddy un cuoricino e con Sam si è illuminata.#domenicainxlola #giugiulola19 pic.twitter.com/pu0OejUKXW June 20, 2021

Ci uniamo ovviamente anche noi a questi auguri speciali per Giulia che nello studio di Domenica IN ha ricevuto anche una bellissima torta di compleanno. Tanti auguri!