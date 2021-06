Chi l’ha visto i casi di oggi 23 giugno: documenti esclusivi su Denise Pipitone

Va in onda oggi 23 giugno 2021 una nuova puntata di Chi l’ha visto. Il programma di Rai 3 ci aspetta in diretta con Federica Sciarelli e tutta la squadra della rete a lavoro su casi di cronaca attuali e del passato e sulle tante emergenze che arrivano ogni giorno con le famiglie delle persone scomparse che chiedono aiuto. Oggi come potrete immaginare si tornerà a parlare di Denise Pipitone ma anche di Saman Abbas. Due storie, diverse tra loro ma che stanno colpendo molto l’opinione pubblica. Per la vicenda di Denise si deve scavare nel passato, per capire cosa è davvero successo il maledetto primo settembre del 2004. Per Saman è il presente un grande punto interrogativo: si cerca il cadavere della ragazza ma la paura è che suo fratello possa non aver dato indicazioni corrette a chi indaga, cercando di depistare, come forse altre persone coinvolte in questa storia, gli avrebbero suggerito di fare.

Non sarebbe un caso il fatto che nelle ultime ore, altre due persone sarebbero state iscritte nel registro degli indagati. Avrebbero aiutato la famiglia di Saman nella fuga in Pakistan, oltre che dato suggerimenti al fratello su quello che avrebbe dovuto dire alle forze dell’ordine. Di questo si parlerà nella puntata di oggi di Chi l’ha visto, come sempre in diretta alle 21,30.

Chi l’ha visto i casi di oggi 23 giugno 2021: le ultime notizie

I casi di Denise Pipitone e Saman Abbas, la ragazza che voleva solo stare con il suo fidanzato, ma che sarebbe stata uccisa dalla sua stessa famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato, sono ancora al centro di “Chi l’ha visto?”, in oda mercoledì 23 giugno alle 21.20 su Rai3, con aggiornamenti e documenti esclusivi. Nel corso della puntata di oggi ci saranno dei documenti molto importanti anche sul caso di Denise, con le ultime notizie da Mazara. Si parlerà probabilmente anche di quello che è successo all’ex Pm Angioni.

In primo piano anche la misteriosa morte del giovane Giuseppe Giordano, il cui corpo senza vita è stato ritrovato in un capannone abbandonato: chi l’ha ucciso e per quale motivo? Inoltre, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Appuntamento quindi come sempre alle 21,30 di oggi su Rai 3 per una nuova puntata di Chi l’ha visto.