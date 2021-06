Caso Denise Pipitone ultime notizie: indagata l’ex Pm Maria Angioni

Il caso di Denise Pipitone è tornato alla ribalta della cronaca negli ultimi mesi. Dopo la storia di Olesya Rostova, la ragazza russa che sembrava poter essere la bambina, oggi donna, scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004, di questa vicenda si è continuato a parlare giornalmente. E oggi arriva una notizia che riguarda una persona che nelle ultime settimane è stata a suo modo protagonista. Maria Angioni, l’ex pm di Marsala che indagò sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone, è indagata per false dichiarazioni a pubblico ministero dalla Procura di Marsala. La donna, ora giudice del lavoro a Sassari, ha ricevuto un invito a comparire e l’informazione di garanzia. Oggi è stata interrogata.

Come dicevamo in precedenza, la dottoressa Angioni da un mese a questa parte, è protagonista di diversi programmi televisivi e dibattiti. Settimana scorsa nello studio di Storie Italiane aveva persino detto in diretta, di aver trovato Denise e di aver inviato tutto il materiale alla procura. Dichiarazioni che hanno creato una vera e propria baraonda, oltre che la reazione di mamma Piera Maggio che nulla sapeva. Ma non solo.

Indagata l’ex Pm Maria Angioni: le ultime notizie

La dottoressa Angioni, si è lasciata andare anche a racconti che riguardavano il lavoro fatto quando era a capo delle indagini per la scomparsa di Denise Pipitone e aveva rilevato, durante diversi programmi televisivi, di tentativi di depistaggio, connivenze e falle gravissime nell’inchiesta sulla scomparsa della bambina che lei aveva condotto 17 anni fa. A seguito delle sue dichiarazioni alla stampa, nelle scorse settimane è stata sentita come testimone dai magistrati della Procura di Marsala ai quali, durante sommarie informazioni, avrebbe confermato le accuse lanciate in tv.

Le circostanze riferite dall’ex pm, diventate oggetto di indagini dei colleghi marsalesi, non hanno però trovato riscontro: da qui la incriminazione per false dichiarazioni a pm. Nel corso del lungo interrogatorio di oggi la donna non sarebbe tornata sui suoi passi, secondo quelle che sono le prime indiscrezioni trapelate, confermando quindi la sua posizione.