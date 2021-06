E’ sempre mezzogiorno: gli Improta presentano la donna della loro vita (Foto)

Nelle ultime puntate di E’ sempre mezzogiorno era sempre più presente il dubbio che Mattia, il figlio di Mauro Improta, avesse trovato la donna della sua vita. Antonella Clerici ha anche scherzato sulla possibilità che il suo adorato chef napoletano potesse presto diventare nonno. Mattia ha l’età in cui suo padre divenne padre “E’ troppo presto per diventare nonno” ha sempre detto Mauro Improta che oggi per un attimo ha sudato quando suo figlio ha annunciato l’ingresso della donna della sua vita. Finalmente nel programma di cucina di Antonella Clerici la bellissima moglie di Mauro Improta. E’ giovanissima e bellissima e Mauro si emoziona nel vederla lì accanto a suo figlio, nella cucina che da anni lo vede protagonista accanto alla Clerici.

E’ SEMPRE MEZZOGIORNO VERSO L’ULTIMA PUNTATA

In queste ultime due settimane ogni puntata ha regalato qualche piccola sorpresa ai protagonisti che Antonella Clerici conferma per la prossima edizione. Oggi è toccato a Mauro Improta ma conoscere la moglie dello chef partenopeo è stata una bella sorpresa anche per il pubblico che da 20 anni lo segue in tv.

“La donna della mia vita è mia madre” ed entra Marianna, emozionata anche per le belle parole che hanno sempre per lei sia suo marito che suo figlio. Non è molto diplomatica quando racconta che suo figlio Mauro ha più di una ragazza. Confida che è abbastanza soddisfatta di suo figlio, non vuole esagerare, è un po’ come Mauro, confessa che suo figlio a volte la fa ancora arrabbiare. Non le risponde al telefono la sera quando è fuori casa e la fa preoccupare.

Mauro e Marianna sono una coppia bellissima, hanno cinque figli: Vito che è già fidanzato ed evidentemente pronto alle nozze, poi Mauro e gli altri hanno 14, 13 e Maria la piccola di casa ha quasi 12 anni. “Le donne della vostra vita in primis sono le mamme” chiude Antonella Clerici.