Si riaccendono gli ascolti di Canale 5: è Temptation Island mania

La prima serata di Canale 5 torna a illuminarsi grazie a Temptation Island 2021 che con una media di oltre 3 milioni di spettatori davanti alla tv, e il 20% di share, riaccende la rete. Non sono ascolti da boom, da record ma sono ascolti che in estate fanno benissimo a Mediaset. Unico programma nuovo, unico programma che permette anche di parlare di qualcosa al pubblico che lo segue come sempre con passione. E’ una sorta di Temptation Island mania, nonostante i telespettatori sembrino essere completamente schifati dall’atteggiamento dei protagonisti del reality, fino ad arrivare all’insulto, lo seguono con una veemenza che fa quasi spavento, per quanto ci sia del coinvolgimento.

La prima puntata quindi registra una buona media di ascolti ma promette anche di poter raccontare ancora tanto. Le storie ci sono, i protagonisti anche e il disagio, bhè quello non manca mai. Le carrellate di trash sono così evidenti che ci si chiede se non siano degli attori pagati per mostrarsi al pubblico in quel modo. Perchè davvero, pensare che ci siano due ragazzi che tra un mese devono sposarsi, disposti ad andare in tv per dirsi quello che per anni non si sono detti, è da brividi.

Ma torniamo ai numeri.

Gli ascolti del 30 giugno 2021: ecco i dati auditel

Su Canale 5 – dalle 21.33 alle 0.58 – la prima puntata di Temptation Island ha raccolto davanti al video 3.194.000 spettatori pari al 20.96% di share (Buonanotte di 3 minuti: 1.076.000 – 20.09%). Continua a essere un problema, a nostro modesto avviso la durata. Ma non si potrebbe fare una puntata in più e chiudere a mezzanotte? Non ci sembra che su Canale 5 ci sia il pienone di proposte in prime time…Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.036.000 spettatori pari ad uno share dell’11.28% (presentazione di 11 minuti: 1.518.000 – 7.5%). Il programma di Federica Sciarelli tiene botta, anche smettendo di occuparsi del caso Denise Pipitone.

La Forma dell’Acqua su Rai 1 in replica 1.708.000 spettatori pari al 9.37%.Su Rai2 Man on Fire – Il Fuoco della Vendetta ha interessato 1.325.000 spettatori pari al 7.35% di share. Su Italia 1 Point Break ha intrattenuto 764.000 spettatori (4.02%).

Su Rete4 Zona Bianca fa 681.000 spettatori con il 4.05% di share (I Saluti: 376.000 – 4.58%). Su La7Atlantide Speciale – Diaz la Notte della Democrazia fa 291.000 spettatori con uno share dell’1.99%