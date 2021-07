Silvia Toffanin e Anna Tatangelo per la nuova domenica di Canale 5, funzionerà?

Si sta lavorando a quanto pare, da mesi per questa scelta che ancora non sarebbe stata fatta. Una cosa sembra essere certa: la domenica pomeriggio di Canale 5 cambierà a settembre. Fuori Barbara d’Urso che non avrà il suo Domenica Live, dentro due nuovi programmi con due volti diversi da quelli che di solito abbiamo visto al pomeriggio. Nessuno spazio per Elisa Isoardi, stando almeno alle ultime indiscrezioni arrivate in questi giorni. Per lei nessun programma su Mediaset nella prossima stagione ( strano perchè tutti credevamo che l’Isola sarebbe stato solo un antipasto, per poi arrivare alla portata principale). Secondo quanto riferisce Davide Maggio, la domenica pomeriggio avrebbe due volti completamente diversi. Silvia Toffanin infatti, diventerebbe la padrona di casa del week end di Canale 5 e lo farebbe con Verissimo al sabato e poi con un programma tutto nuovo alla domenica. Un programma diverso da Verissimo, che le permetterebbe di sperimentare, di uscire dalla sua zona comfort e di dimostrare di essere ormai una professionista. Il programma andrebbe in onda nella seconda parte del pomeriggio. Prima servirebbe chiaramente qualcosa di forte, per dare il giusto traino al nuovo programma di Silvia Toffanin. E anche in questo caso, il nome arriva da Davide Maggio che in una diretta instagram ieri ha spiegato che il programma scelto per il pomeriggio di Canale 5 dovrebbe essere Scene da un matrimonio e che sarebbe stata scelta anche la conduttrice. Si tratta in realtà di un debutto in questo ruolo, che dovrebbe sparigliare le carte. Il nome fatto è quello di Anna Tatangelo.

La nuova domenica di Canale 5: ecco come sarà

In questa era in cui attori e attrici diventano conduttori, cantanti, influencer, passano da un programma all’altro, ci si chiede davvero il perchè di alcune scelte. E non parliamo di Anna Tatangelo, che potrebbe stupirci eh, ma in generale di queste scelte.

Forse si è costretti a fare queste scelte perchè non si punta mai su un volto giovane e fresco permettendo di sperimentare magari nella seconda serata e si scelgono sempre i soliti a cui affidare programmi in fasce orarie importanti? Pensiamo anche al caso Tommaso Zorzi, lanciatissimo dopo la fine del GF VIP, era stato descritto, dall’azienda stessa, come una risorsa fresca e come un possibile protagonista della prossima stagione televisiva. Al momento il solo impegno di Zorzi per l’anno prossimo sarà in tv si, ma per Discovery. Dove è finita la voglia di svecchiare, innovare, sperimentare?

Mediaset a breve darà forse qualche comunicazione in merito alle decisioni prese per la prossima stagione, anche perchè dopo la presentazione dei palinsesti Rai sarà la volta di quelli dell’azienda di Cologno Monzese e solo in quel momento scopriremo qualche dettaglio in più.