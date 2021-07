Luisa e Salvio costretti a rimandare le nozze: l’ex dama di U&D lotta contro un tumore

Li abbiamo rivisti innamoratissimi nello studio di Uomini e Donne qualche mese fa, a raccontare come stava procedendo questa relazione. Luisa Monti e Salvio erano apparsi più uniti che mai e pronti anche a fare il grande passo: il matrimonio. Purtroppo però si sa, nella vita non sempre tutto va come ci aspettavamo e nel caso di Luisa e Salvio c’è stato un ostacolo ancora da superare incontrato sulla via. Luisa infatti, come racconta al Magazine Uomini e Donne, ha scoperto di avere un tumore. La dama del trono over aveva deciso di sottoporsi ad alcuni esami preventivi, visto che sia sua madre che suo padre sono morti per un cancro. E così ha scoperto anche lei di avere un tumore. L’augurio è quello che Luisa possa rimettersi il prima possibile, grazie anche al fatto di aver scoperto subito il cancro e quindi di poterlo combattere. Al magazine di Uomini e Donne ha raccontato di dover fare anche un’isterectomia preventiva visto che anche lì hanno trovato qualcosa anche se benigna. Adesso aspetta di essere chiamata in ospedale, è in lista al Gemelli di Roma per una operazione.

Dai social invita tutti a non arrendersi mai, a combattere. Già qualche settimana fa a chi la segue, aveva raccontato di questa ennesima battaglia da affrontare, con dei post in cui parlava proprio della sua battaglia.

La battaglia di Luisa contro il cancro

Santa x un giorno ..Una mano che ti aiuta quando cadi è più forte di mille abbracci di quando sei in piedii Anche se ho la paura nel cuore .. Luisa non mollerà mai .. Grazie ogni giorno alla Vita che è un dono meraviglioso. Grazie a voi che siete speciali ❤️ Grazie alle donne meravigliose che lottano ogni giorno contro il cancro con il Sorriso e Auguri a Me

Per fortuna in questo momento difficile della sua vita Luisa ha al suo fianco, oltre che Salvio, anche altre amiche che ha conosciuto proprio nello studio di Uomini e Donne e che le stanno dando tanto sostegno in questo momento complicato.