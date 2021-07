I saluti di Quarto Grado per l’ultima puntata: si torna a settembre

Non è stata una stagione semplice quella di Quarto Grado, un po’ come per tutti i programmi in onda in questa annata ancora più complicata a causa del covid 19. I giornalisti e gli inviati in giro per l’Italia a caccia di notizie ed esclusive, i collegamenti esterni e ovviamente anche la paura del contagio. Ma si va avanti, con professionalità, come hanno fatto tutti i protagonisti dei programmi che ci tengono compagnia nella stagione che va dall’autunno alla primavera ( nel caso di Quarto Grado, estate inoltrata). Ieri in onda l’ultima puntata del programma di Rete 4, con i saluti di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero nella serata del 23 luglio 2021. Una stagione non facile, lo si ricorda anche sui social ufficiali di Quarto Grado. Un anno che però ha riportato una buona fetta di pubblico sulla rete, anche grazie ai casi che si sono susseguiti negli ultimi mesi, in particolare tutte le vicende legate alla scomparsa di Denise Pipitone. Per il programma di rete 4 sono arrivati ascolti che da tempo non si facevano, ma anche bocconi amari da mandare giù come la diffida di Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, che aveva chiesto di non fare più il suo nome nel programma e di non trattare più il caso. Richiesta che non è stata accolta.

L’arrivederci di Quarto Grado: si torna il 10 settembre 2021

Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi hanno ringraziato tutte le persone che hanno lavorato al programma, per permettere che esso andasse in onda. Dal primo all’ultimo, una squadra unita e forte che è anche una grande famiglia. Una squadra che non si ferma perchè da venerdì prossimo su Rete 4 andrà in onda Il terzo indizio, un altro programma curato dai giornalisti e dagli autori di Quarto Grado.

I saluti di Quarto Grado: appuntamento a settembre

E' stata una stagione non facile in un anno difficilissimo per tutti.Un grazie a tutti voi che ci avete sempre seguito e a tutta la grande squadra di #Quartogrado che ha reso possibile tutto questo. 🧡Buona estate, ci rivediamo il 10 settembre! pic.twitter.com/1mms99Y5jQ July 23, 2021

L’appuntamento quindi, con la confermatissima squadra di Quarto Grado è per il 10 settembre. Ci si ferma un mese circa prima di ripartire con una nuova edizione e i grandi gialli del nostro paese da raccontare. E chissà che a settembre non si apra con una bella notizia che riguardi proprio il caso Pipitone, sarebbe davvero bello per tutti.