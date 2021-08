Un mese senza Raffaella Carrà: puntata speciale di Techetechetè su Rai 1

La notizia della morte di Raffaella Carrà è arrivata davvero come un fulmine a ciel sereno. Pochissime le persone che sapevano delle sue condizioni di salute, della malattia contro la quale stava combattendo. Un’Italia attonita ha accolto la notizia, e ha celebrato la grandissima Raffaella Carrà, tra lacrime e omaggi. La Rai in prima linea in questa occasione, continua a esserlo e oggi, arriva un altro appuntamento dedicato alla Carrà. A un mese dalla sua scomparsa, “Techetechetè” dedica a Raffaella Carrà una puntata speciale intitolata Raffaella & Friends, in onda su Rai 1 giovedì 5 agosto alle 20.35.

Scopriamo qualche dettaglio in più sulla puntata speciale di questa sera dedicata a Raffaella Carrà.



Un mese dopo la morte di Raffaella Carrà: una puntata speciale di Techetechetè

Il talento di Raffaella Carrà l’ha portata non solo a realizzare numeri artistici straordinari, ma anche ad avere nei suoi programmi ospiti altrettanto straordinari, che spesso erano suoi amici anche nella vita reale e con cui ha realizzato duetti fantastici, ma anche interviste preziose. Sarà una bella occasione per continuare a vedere tutti i successi di Raffaella. Rai 1 ha proposto anche le edizioni del passato di Carramba, in queste settimane, un altro gradito omaggio che il pubblico ha apprezzato.

Ma torniamo alla puntata di questa sera, con un Techetechetè da non perdere. La puntata, infatti, proporrà una carrellata di queste partecipazioni nei programmi di Raffaella: dai duetti con Katia Ricciarelli e Renato Zero ai debutti celebri, come la giovanissima Elisa, ad ospitate come quella di Roger Moore a “Canzonissima”, subito dopo il suo primo film da 007. Un altro omaggio quindi a Raffaella Carrà che continua a vivere nel cuore di tutte le persone che in tanti anni di carriera l’hanno seguita e amata. Appuntamento alle 20,35 su Rai 1.