Buoni o cattivi nel martedì sera di Italia 1: Veronica Gentili parte con le baby gang

Italia 1 si prepara a regalare al suo pubblico tante novità in questa stagione televisiva. E tra queste c’è anche un nuovo programma condotto da Veronica Gentili, che è diventata ormai una delle giornaliste di punta della rete. Dopo gli ottimi ascolti ottenuti con i programmi condotti su Rete 4, nella stagione 2021-2022 la giornalista sarà volto anche di Italia 1. E da stasera la vedremo al timone del nuovo programma, Buoni o cattivi, in onda nella prima serata di Italia 1. Buoni o cattivi ha l’obiettivo di raccontare uno spaccato della realtà italiana, legatissimo quindi all’attualità. Lo fa attraverso delle storie vere, cercando di delineare il confine tra il bene e il male. La Gentili non sarà da sola in studio ma in ogni puntata avrà qualcuno con cui parlare. Nella prima puntata di oggi, 7 settembre 2021, dedicata a un tema molto delicato come quello delle baby gang, l’ospite in studio sarà Emis Killa.

Il rapper milanese è in qualche modo testimone di quel mondo, e nella sua intervista con la giornalista mediaset spiega: “Il malandrino non fa musica, è impegnato a condurre un altro tipo di vita, nell’illegalità. Sono sempre stato attratto da quel mondo, un po’ pittoresco, se vogliamo, da quel tipo di vita, ma in quella vera, vedere come uno spara, sentire l’odore del sangue, è molto brutto, ti lascia il magone addosso. Io sono stato un malandrino come lo si può essere a quell’età, quando si è molto giovani.“

Emis Killa spiega che per come stanno oggi le cose, anche la sua compagnia di amici, sarebbe definita una baby gang e poi commenta: “Non ho mai avuto guai con la legge, sono stato fortunato e intelligente da abbandonare presto quel treno e capire che non mi avrebbe mai portato da nessuna parte ma ho visto molti amici finire in galera o in comunità.“

Buoni o cattivi da stasera su Italia 1: la prima puntata 7 settembre 2021

Ogni appuntamento ha un tema e si compone di due parti:

Il film : una narrazione ritmata e intensa e un montaggio serrato e moderno portano il telespettatore dentro i fatti e la cronaca, in modo talvolta anche duro;

: una narrazione ritmata e intensa e un montaggio serrato e moderno portano il telespettatore dentro i fatti e la cronaca, in modo talvolta anche duro; L’intervista: il dialogo disteso e intimo di Veronica Gentili con un protagonista dei nostri tempi si intreccia con le storie e offre una riflessione sul tema della puntata. L’intervista si svolge a La Lanterna Rome, la cupola moderna che sovrasta il cuore della capitale con la struttura di vetro e acciaio firmata Fuksas.

L’odio in strada: le baby gang tema della puntata di oggi

Nella prima puntata, dal titolo L’odio di strada, ci si concentra sulle baby gang, di italiani e di extracomunitari, sulle guerre per controllare pezzi di città, sull’iniziazione al gruppo e a un percorso di violenza che mette in conto aggressioni, risse, vendette, finanche la morte. L’obiettivo si addentra nel sottobosco dei rituali e degli eccessi che poi finiscono nei testi della musica trap, incrociando tormenti e scelte di chi ne è uscito in tempo. Il programma darà spazio a Diana, giovane studentessa bullizzata e minacciata con un coltellino puntato alla gola, e a Paolo, padre di Carolina, morta suicida a 14 anni per un suo video messo sul web a sua insaputa. Si parlerà anche di chi cerca la redenzione giorno per giorno, nella convinzione di avere un debito con il proprio destino, come il caso di un ex spacciatore, oggi impegnato nel volontariato.

“Buoni o Cattivi”: regia di Roberto Burchielli, capo redattore Claudia Marchionni, produttore esecutivo Manuela Polegri. L’appuntamento con la prima puntata è per oggi, 7 settembre 2021 su Italia 1.