Gli ascolti del pomeriggio del 13 settembre: Rai 1 in replica, Mediaset gongola?

E’ stata una giornata molto strana quella di ieri, possiamo dire che non sarà quella significativa per gli ascolti. Ma i numeri ci sono e come tali vanno commentati. Per cui analizzeremo in ogni caso i dati di ascolto relativi al pomeriggio del 13 settembre 2021 che ha visto sui canali Rai una serie di repliche mentre il pomeriggio di Canale 5 è partito alla grande. Doveva essere il giorno delle prime sfide e dei debutti ma a causa dello sciopero dei lavoratori Rai, non si è visto praticamente nulla di nuovo su Rai 1. Neppure il Tg1 per la rete ammiraglia che quindi ha mandato in onda una serie di repliche. Prima delle 14, al posto della prima puntata di Oggi è un altro giorno, sono andate in onda delle repliche del programma di Serena Bortone, una sorta de “il meglio di” del programma di Rai 1. A seguire invece abbiamo visto Il Paradiso delle signore che quindi ha sfidato nell’ultima parte la prima puntata di Uomini e Donne che ieri ha debuttato alla grande con il tema caldo di queste settimane: il seno rifatto di Gemma Galgani. Prima del programma di Maria de Filippi sono andate invece in onda le classiche soap della rete. Il pomeriggio poi è proseguito con Love is in the air per Canale 5 mentre su Rai 1 è andata in onda una puntata in replica de La vita in diretta. Neppure il programma di Alberto Matano ha visto la sua prima puntata. Ed è così che Barbara d’urso, alle 17,35 è andata in onda senza concorrenza. Rai 1 ha provato a tenere botta mandando in onda i servizi legati al caso Denise Pipitone, cercando di attirare così l’attenzione del pubblico. Questa mossa avrà funzionato?

I debutti dell’autunno 2021: gli ascolti del pomeriggio Rai e Mediaset

Non ci resta che attendere i dati di ascolto che come sempre saranno disponibili dopo le 10 di oggi

Oggi è un altro giorno “il meglio di”: gli ascolti del 13 settembre

In aggiornamento

Il Paradiso delle signore al debutto: gli ascolti del 13 settembre

In aggiornamento

La vita in diretta “il meglio di”: gli ascolti del 13 settembre

In aggiornamento

Su Canale 5 invece in onda tutto in modo regolare. Per cui grande attesa per conoscere i dati di ascolto di Uomini e Donne al suo esordio con la nuova stagione.

Gli ascolti delle soap di Canale 5: ecco i dati

In aggiornamento

Gli ascolti di Uomini e Donne al debutto, i dati del 13 settembre

In aggiornamento

Gli ascolti di Pomeriggio 5: i dati del 13 settembre

In aggiornamento