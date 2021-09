Buona la prima per Eleonora Daniele con Storie Italiane: si cresce rispetto al 2020

Con un po’ di fatica, questa nuova stagione di Storie Italiane sta per carburare. Dopo il lunedì di sciopero, il programma di Eleonora Daniele è andato in onda regolarmente il 14 settembre 2021 con la sua prima puntata. Oggi purtroppo un’altra pausa ma immaginiamo che il pubblico si ritroverà davanti alla tv per seguire il programma con lo stesso entusiasmo anche domani e poi si andrà avanti! Buona la prima quindi per Storie Italiane che ha battuto senza nessuna difficoltà Morning News. Mediaset ha scelto di lasciare in onda il programma estivo della rete, ritardando la messa in onda di Mattino 5. Scelta parecchio bizzarra ma è stata fatta! Su Rai 1 quindi Storie Italiane torna con la stessa formula dello scorso anno e con una maggiore attenzione ai temi che riguardano donne e minori. Non mancano ovviamente le finestre sull’attualità. Ieri ad esempio, il programma di Rai 1 ha raccontato i fatti da Roma, in diretta dal quartiere in cui c’è stata l’esplosione di una palazzina con i giornalisti di Storie Italiane sempre sul pezzo. Nella seconda parte, come la Daniele aveva anticipato anche in conferenza stampa, spazio alle interviste. Ieri in particolare abbiamo assistito a un momento molto forte, dedicato a una bella intervista con Giovanni Terzi. Senza fretta, senza ansia, un bel momento con il tempo giusto da dedicare a un ospite che sceglie di aprirsi e raccontarsi.

Passiamo quindi ai freddi numeri e agli ascolti portati a casa dalla prima puntata di Storie Italiane, con un confronto con lo scorso anno.

Gli ascolti di Storie Italiane al debutto: ecco i dati del 14 settembre 2021

Nella prima puntata in onda il 14 settembre 2021, Storie Italiane viene visto da una media di 781.000 spettatori al 17.7% mentre in seconda parte 807.000 con 14.9% di share. Lo scorso anno, la puntata del debutto in onda il 7 settembre ( quindi una settimana prima ) era stata vista da 736.000 spettatori (14.44%). nella prima parte, e c’era in onda anche Mattino 5. La seconda parte aveva registrato 947.000 spettatori e il 14.85%. Come avrete visto, c’è una leggere differenza in numero di spettatori, ma in share, il programma fa meglio dell’esordio dello scorso anno.