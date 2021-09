E’ di nuovo guerra tra Gemma Galgani e Isabella Ricci: che show a Uomini e Donne

Una nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata e un nuova guerra è ormai scoppiata. Protagoniste assolute, la stalker Gemma Galgani che ha passato l’estate a contare quanti like la gente mettesse sotto i post di Isabella, e la Ricci, costretta a ricordare a Gemma che cosa significhi solidarietà femminile. Ora una piccola premessa: non è vero che se una donna è al centro dello studio e contro di lei si dice la qualunque, ma ha torto marcio, allora le altre debbano difenderle solo perchè donna. Ma è vero che Gemma ieri non si doveva neppure lontanamente permettere di insinuare quello che ha fatto su Isabella e Biagio, tanto più uscendosene con una frase come: “Con me ci ha provato e non ha ottenuto nulla. Non è venuto qui a dire che c’era stato qualcosa. Quindi con te ci deve essere stato per forza qualcosa io credo a lui.” Un assioma che non trova nessun fondamento. Ed è logica poi la risposta, altrettanto poco garbata della Ricci, quando se ne esce con frasi come: “Sappiamo perchè gli uomo come Biagio escono con te“. Con una evidente frecciata alla quale qualsiasi altra donna avrebbe dato peso, mentre Gemma sta zitta, perchè in fondo, sa bene che Isabella, visti i precedenti, non ha poi tutti i torti. E ha ragione da vendere anche quando dice che Gemma è invidiosa di lei, perchè se hai una vita non passi l’estate a guardare cosa fa una di cui non ti interessa nulla sulla sua pagina instagram, arrivando a citare a memoria le didascalie di ogni immagine e ricordando ogni filtro usato per le foto postate ecco. Gemma soffre Isabella, la sua bellezza, la sua eleganza, il suo modo di porsi con gli uomini. Non avrebbe certo nulla da invidiarle, se solo capisse che ha perso la retta via da molto, molto tempo. E ha ragione anche Gemma quando dice che lei e Isabella sono molto diverse …Sono davvero tanto ma tanto diverse. E forse non è un bene per la Galgani.

E’ guerra a Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Isabella Ricci

Vi lasciamo a qualche video che ci spiega quello che è successo tra le due

Lo scontro è continuato ancora tra le due dame del trono over di Uomini e Donne