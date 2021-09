Star in the star al via le anticipazioni: chi sono i vip dietro la maschera?

Questa sera, giovedì 16 settembre 2021, andrà in onda in prima serata su Canale 5 il nuovo programma tv Star in the star con la conduzione di Ilary Blasi. Sarà la prima puntata, il debutto assoluto per la trasmissione televisiva. Un debutto che arriva dopo tante ma tante polemiche per il fatto che il nuovo programma di Canale 5 sia troppo simile ad altri già visto. Anche il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, ha detto la sua in merito. Resta in attesa di vedere la prima puntata dello show per capire quante somiglianze ci siano con Tale e quale show e quante con Il cantante mascherato. Ci ha tenuto poi a dire anche un’altra cosa importante: non ha gradito la scelta della collocazione. Far partire Star i the stars il giorno prima di Tale e quale, non è stato il massimo a suo dire…Ma torniamo allo show di Ilary Blasi…

Per chi non la conoscenza vi spieghiamo subito che ci saranno dieci concorrenti famosi che saranno mascherati. Le loro identità infatti non si conosceranno. I vip dovranno esibirsi interpretando dei colleghi, dei grandi artisti. A giudicare i concorrenti ci saranno tre giudici: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. In queste ultime ore sono trapelate le prime anticipazioni di quello che andremo a vedere questa sera. Se volete degli spoiler sono a vostra disposizione qui di seguito.

Star in the star, le anticipazioni del debutto: ecco chi interpreteranno i concorrenti durante la prima puntata

Dalle anticipazioni è trapelato che in questa prima puntata di Star in the star i concorrenti dovranno interpretare: Madonna, Mina, Claudio Baglioni, Pino Daniele, Loredana Berté, Elton John, Patty Pravo, Michael Jackson, Lady Gaga e Zucchero. Artisti con la A maiuscola, insomma. Per i partecipanti il gioco non sarà così semplice ma dalla loro ci sarà il fatto che all’inizio dell’esibizione si esibiranno in playback e quindi sentiremo soltanto la voce dei veri cantanti. Dopo un minuto verrà tolto il playback e il concorrente vip e segreto dovrà cantare con la sua voce per cercare di performare quanto più possibile come il suo personaggio. Voce ma non solo, ricordiamo che i concorrenti saranno mascherati come gli artisti che interpreteranno. Inoltre dovranno muoversi come i cantanti, c’è chi dovrà ballare. I giudici avranno degli indizi a loro disposizione per cercare di capire qualche personaggio televisivo si nasconde sotto la maschera. Insomma, un mix tra Tale e quale show e Il cantante mascherato e proprio per questo motivo lo show è stato ampiamente criticato.

Star in the star: c’è già il nome di un concorrente

E se questi spoiler non vi bastano ne abbiamo un altro. E’ vero che le identità dei concorrenti sono segrete e non si conoscono. Dovremmo concentraci per capire qualcosa dagli indizi e dalla loro voce. Nonostante ciò è già trapelato il nome di uno dei partecipanti di Star in the star. Si tratta di Adriano Pappalardo. Chissà chi interpreterà durante la prima puntata, sempre che ci sia lui davvero dietro a una maschera perchè non è detto. La sua voce è certamente riconoscibile, sarà smascherato subito? Non ci resta che seguire questa prima puntata e capire chi si nasconde dietro alle maschere dei vip da interpretare. Appuntamento alle 21,30 su Canale 5.