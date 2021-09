Star in the star, svelato il primo concorrente segretissimo

A settembre andrà in onda, in prima serata su Canale 5, Star in the star. Il promo del nuovo programma sta passando in questi giorni proprio sulla rete Mediaset. La conduttrice sarà Ilary Blasi e il meccanismo di gioco sarà molto semplice da intuire, un po’ meno le identità dei concorrenti! I concorrenti, infatti, saranno dieci e saranno tutti personaggi del mondo dello spettacolo. Il pubblico televisivo e i giudici dello show però non saranno a conoscenza delle identità perché saranno mascherati. Insomma, un po’ come Il cantante mascherato di Rai 1 per intenderci. Il cast è per cui segretissimo ma pochi minuti fa è venuto fuori un nome!

Il primo concorrente di Star in the star è…

Allerta Spoiler! E’ stato Davide Maggio a svelare quello che sarebbe il primo concorrente ufficiale di Star in the star con Ilary Blasi. Si tratta di Adriano Pappalardo. L’amatissimo cantante dovrebbe far parte del cast del nuovo programma di Mediaset. L’artista verrà mascherato e interpreterà dei colleghi quindi non sarà facile riconoscerlo fin dalle prime esibizioni ma quel che è certo è che ci sarà. Ovviamente a meno che non si cambino le idee proprio all’ultimo momento. Per altro chi ha seguito lo show simile di Rai 1 Il cantante mascherato sa benissimo che i giudici credevano che Pappalardo si nascondesse sotto una delle maschere. In quel caso si trattava di un errore visto che sotto la maschera c’era Albano. Adesso però vedremo davvero Adriano calarsi nei panni di qualche artista grazie a Star in the star.

Star in the star, il nuovo programma di Canale 5 con Ilary Blasi: chi altro ci sarà

Come vi abbiamo detto i concorrenti sono segretissimi ma possiamo dirvi chi altro ci sarà. Oltre a Ilary Blasi che presenterà Star in the star, ci sarà una giuria di personaggi noti. Al bancone dei giurati troveremo: Claudio Amendola, Andrea Pucci e Marcella Bella. Vi ricordiamo anche che l’appuntamento per la messa in onda è per giovedì 16 settembre ovviamente in prima serata su Canale 5.