Sorpresa per Orietta Berti, a Verissimo arriva la nipotina accompagnata da mamma Lia

Ha il cuore in gola Orietta Berti per la sorpresa: nello studio di Verissimo arriva la sua nipotina Olivia. La cantante, ospite di Silvia Toffanin nella puntata della domenica, non si aspettava un’emozione così forte. Continua a chiedere chi ha organizzato tutto e sa che anche per sua nuora Lia è la prima volta in uno studio televisivo. Immensa dolcezza a Verissimo con Orietta Berti che continua a guardare emozionata la sua nipotina e il sorriso della nuora. “Io la vedo poco la mia nipotina perché sono sempre in giro e arrivo la sera tardi e lei è già a nanna poi vado via al mattino presto e tu sei all’asilo”.

Orietta Berti a Verissimo, per la prima volta è nonna in tv

“E’ molto affettuosa, non vede l’ora di vederla quando riusciamo a incontrarla” racconta Lia parlando di nonna Orietta Berti. Armonia e sorrisi in famiglia con la nipotina che ha reso la sua vita ancora più bella. La cantante si ferma un attimo e racconta: “Quando tu hai i figli vuoi bene… te ne accorgerei anche tu Silvia quando diventerai mamma, ma quando hai i nipotini ti sembra di volergli ancora più bene, non so se è l’età ma hai una tenerezza, uno sguardo in più per loro”. E’ una gioia enorme per la cantante che sottolinea che ha davvero il cuore in gola, l’emozione non passa, non si aspettava una sorpresa così grande, anche perché è difficile vedere i bambini così piccoli negli studi televisivi.

La piccola Olivia parla due lingue, spagnolo e italiano e Orietta Berti racconta che quando parla dice una frase in italiano e una in spagnolo e si arrabbia perché la nonna non la capisce. E papà Otis? Non c’è in studio ma la nuora e Orietta Berti confidano che è un bravissimo papà, la loro è una bellissima famiglia.