Il ritorno di Striscia la notizia con Vanessa Incontrada e Alessandro Siani

E’ una nuova coppia quella che si presenta sul bancone di Striscia la notizia. E’ una coppia inedita che deve conquistare il pubblico di Canale 5 dopo una stagione non troppo brillante, dal punto di vista degli ascolti, per il TG satirico di Canale 5. Riusciranno i due attori scelti per questa missione, a portare a casa il risultato? Amadeus non perde colpi e neppure punti di share e battere I soliti ignoti non sarà affatto semplice. Parre oggi, lunedì 27 settembre, Striscia la notizia, stagione numero 34, ed è tutta nuova. Il rinnovamento passa per i volti di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani: un’alchimia travolgente per questa coppia per niente ovvia, che debutta dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci. E poi le Veline, entrambe ballerine professioniste, la bionda (italo-americana) Talisa Jade Ravagnani e la mora (italianissima) Giulia Pelagatti. Due volti noti al pubblico di Canale 5: sia Giulia che Talisa, sono due ex concorrenti di Amici. Un’edizione – in onda dal lunedì al sabato alle ore 20.35 su Canale 5 – ribattezzata “La voce dell’inscienza”. «Dopo le speranze nella scienza – spiega Antonio Ricci – sembra che ora prevalga l’inscienza. Questi sono i tempi!». Ma scopriamo qualcosa in più sul programma che ci aspetta da questa sera su Canale 5 con le ultime news in vista della prima puntata.

Striscia la notizia riparte da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani



A spiegarci come sarà questa edizione di Striscia la notizia, il comunicato ufficiale di Mediaset: “Grandi protagoniste, come sempre, la satira, le parodie e le inchieste. Dalla sicurezza delle mascherine agli sprechi Rai, dalla lotta alla droga e alla ’ndrangheta, i nostri inviati continueranno le loro battaglie storiche e ne affronteranno di nuove, sempre alla ricerca di ingiustizie e raggiri da sbugiardare. “

Nella squadra inviati un altro debutto, quello di Nando Timoteo, nei panni di un finto (ma molto vero) giornalista inviato sul campo per raccontare, con il filtro dell’ironia, i fatti salienti dell’attualità.



E già dalle prime puntate ci saranno due rubriche inedite dedicate al mondo sempre più pervasivo dei social, un bestiario della rete tra influencer senza influenza e tipi strambi del web.



Confermatissimi gli inviati storici. Ritroveremo: Valerio Staffelli, Moreno Morello, Max Laudadio, Vittorio Brumotti, Stefania Petyx, con il suo inseparabile bassotto, Luca Abete, Capitan Ventosa (Fabrizio Fontana), Antonio Casanova, Luca Galtieri e Jimmy Ghione.

In prima linea anche gli inviati più “giovani” della trasmissione: Chiara Squaglia, Rajae Bezzaz, Pinuccio (Alessio Giannone), Roberto Lipari, Riccardo Trombetta, Andrea Rivera, Giuseppe Longinotti e Angelica Massera.

Confermate le rubriche “Striscia lo striscione” e “Striscia il cartellone” di Cristiano Militello, “Paesi, Paesaggi…” di Davide Rampello, “Occhio al futuro” di Cristina Gabetti, “Speranza verde” di Luca Sardella e “Capolavori italiani in cucina” di Paolo Marchi.

Tornano i deepfake, da Andrea Pirlo a Mara Venier e Amadeus.In questa stagione di Striscia la notizia vedremo anche Dario Ballantini con due nuovi personaggi, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani. Per la primissima puntata torna anche Ballantini-Conte, in versione strana coppia con il disturbatore-supervisore Beppe Grillo (Sergio Friscia). Mentre Valeria Graci si sdoppierà tra Puffetta Leotta, sorella piccola di Diletta, e niente-di-meno-che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Una certezza anche il Vespone (Gianpaolo Fabrizio), in onda appena terminerà il periodo di stop imposto dalla par condicio per le imminenti consultazioni elettorali.

Tra i consulenti, Marco Camisani Calzolari, esperto di educazione digitale e di truffe online, che tenterà un esperimento interattivo con i telespettatori da casa. Tornano anche i giovanissimi collaboratori scientifici della rubrica “Ambiente Ciovani”.