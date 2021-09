A Pomeriggio 5 torna il gossip “camuffato” e commentato dagli analisti

Gli ascolti di Pomeriggio 5 non decollano. La seconda parte continua a essere molto debole e Alberto Matano vince ogni giorno senza grosse difficoltà. Le novità che Barbara d’urso ha dovuto necessariamente proporre per il suo programma, non stanno funzionando in termini di risposta del pubblico. E il fatto che si cerchi di rimediare è palese, come è successo anche nella puntata di oggi. Non si deve parlare di gossip, non si deve parlare di costume. Ma oggi, nella seconda parte del programma, in qualche modo le notizie che non sono cronaca ( una via di mezzo tra gossip e costume) sono state comunque date e commentate. La conduttrice, con il Corriere della sera in mano, ad avvalorare la qualità della notizia che si stava dando, ha parlato dell’intervista di Francesca Neri, che ha parlato del suo libro raccontando la sua malattia. Non una news di gossip puro, è chiaro, ma neppure una notizia di attualità e cronaca ecco. E’ una sorta di cronaca rosa-gossip camuffata dietro ad altro, con i commenti di analisti e non opinionisti. Con volti di qualità, giornalisti e non influencer o ex concorrenti di reality a dire la qualunque su ogni argomento. Ma non solo.

Pomeriggio 5 verso il cambio di rotta?

Ma non solo. Nella seconda parte del programma si è parlato anche dell’intervista fatta a Gabriel Garko, intervista nella quale l’attore ha raccontato di avere un sogno, quello di adottare un bambino. E così da questa dichiarazione, è partito un talk dedicato alle adozioni. Si prende quindi una notizia che coinvolge un noto attore, amatissimo al pubblico di Canale 5, e si apre un dibattito su quello. Una mossa che sicuramente potrebbe essere di aiuto per la questione ascolti. Una sorta di cambio di rotta senza cambiare auto e conducente ma solo stile di guida.