Silvia Toffanin ci aspetta solo sabato: gli ospiti di Verissimo del 9 ottobre

Sarà una settimana dal sapore “antico” quella che stiamo per vivere nel week end con Verissimo che torna alle origini e andrà in onda solo sabato. Che cosa vedremo in questa puntata che ci aspetta il 9 ottobre? Tante le interviste di Silvia Toffanin che eccezionalmente questa settimana, per via della partita dell’Italia che si giocherà alle 15 di domenica, andrà in onda con una sola puntata del programma di Canale 5. Per i più curiosi arrivano come sempre le nostre anticipazioni. Eccole per voi!

Verissimo anticipazioni: gli ospiti del 9 ottobre 2021

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin della puntata di Verissimo di sabato ci sarà anche Leonardo Spinazzola, tornato ad allenarsi dopo il brutto infortunio subito con la Nazionale di calcio durante Euro 2020. Abbiamo ancora tutti in testa le lacrime del calciatore, costretto a lasciare il campo e la sua dimostrazione nel comprendere che non si sarebbe trattato di una cosa leggera ma di un infortunio serio. Spinazzola ha comunque voluto essere presente alla finale degli Europei e ha festeggiato, con stampelle alla mano, la vittoria dei suoi compagni che è comunque anche la sua. Nello studio di Verissimo racconterà tutte queste emozioni. Per continuare sulla scia dello sport, nella puntata di Verissimo che ci aspetta alle 16,30 il 9 ottobre, ritroveremo anche il campione olimpico della staffetta 4X100 di Tokyo Eseosa Fostine Desalu. Ci ha regalato insieme ai suoi 3 compagni di staffetta una delle medaglie più emozionanti di Tokyo.

Nella puntata di domani di Verissimo ritroveremo anche la bellissima Laura Torrisi, che questa estate ha affrontato un’altra delicata operazione e che ne parlerà probabilmente per la prima volta in tv anche per presentare il suo libro.



Inoltre, i destini incrociati di Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara: dallo sport alla tv con “Tù sì que vales”. I due co-conduttori del programma di Canale 5 si racconteranno nello studio di Canale 5.-



Infine, a Verissimo Antonia Salzano Acutis, mamma di Carlo Acutis, morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante e proclamato beato, per il suo straordinario percorso di fede, proprio il 10 ottobre del 2020. Dopo questa puntat a del sabato, “Verissimo” riprenderà con il suo consueto doppio appuntamento sabato 16 e domenica 17 ottobre.