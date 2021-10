Dopo gli ascolti Flop Voglio essere un mago cambia casa: quando va in onda

Non ha conquistato il pubblico dei Rai 2, i giovanissimi a quanto pare hanno bocciato questo esperimento. Era facile pensare che un programma come Voglio essere un mago potesse interessare solo a un pubblico di nicchia che ama questo genere di spettacolo. Va bene rivolgersi a un pubblico di giovani, ma quanti ragazzi e ragazze amano la magia così tanto da voler seguire un reality/talent dedicato a questo tema? Forse troppo pochi per un programma in prima serata, come si è visto con i dati di ascolto che hanno condanno il programma di Rai 2 al cambio di collocazione. Niente prima serata, Voglio essere un mago passa al pomeriggio di Rai 2. Ma quando andrà in onda? Vediamo i dettagli.

Voglio essere un mago si sposta al pomeriggio

“Voglio essere un mago!” arriverà nel pomeriggio di Rai2. Le nuove puntate, della durata di 45 minuti, andranno in onda alle 17.15 di lunedì 11, mercoledì 13, giovedì 14, martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 ottobre. I fan del programma quindi potranno vederlo prima in tv e poi in streaming qualora non fossero a casa! La settimana al Castello inizierà con una lezione molto speciale per gli apprendisti della scuola di magia: Federico Soldati, professore di mentalismo, parlerà di spiritismo. I ragazzi, intanto, riceveranno un incarico speciale: i babbaloni dovranno guidare i loro compagni nella realizzazione di video per i social… senza però dimenticare l’arte della magia! La casata che realizzerà il lavoro migliore riceverà un grosso vantaggio per il prossimo esame. Le sorprese non finiranno, perché gli apprendisti potranno assistere alla lezione di un ospite speciale, Paolo Carta, che rivelerà loro uno dei trucchi più famosi delle grandi illusioni: il baule magico.

Il reality-talent “Voglio essere un mago” è un format originale prodotto da Rai2 in collaborazione con Stand by me, da un’idea di Cristiana Farina e Ennio Meloni.