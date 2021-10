Scelta lampo a Uomini e Donne: il tronista Matteo ha scelto

Non abbiamo fatto ancora in tempo a osservare l’ira funesta di Maria de Filippi nella cacciata di uno tronista, che le anticipazioni ci portano avanti anni luce. Pochi minuti fa le Talpe del Vicolo delle News nelle loro anticipazioni infatti hanno annunciato che nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne c’è stata una scelta. E chi lo avrebbe mai detto. Ma a quanto pare, i giovincelli, a differenza di quello che fanno i loro colleghi con qualche annetto in più, hanno le idee chiare. Certo è, che qualcuno faticava ancora a ricordare i nomi delle corteggiatrici mentre Matteo aveva già gli occhi a cuoricino per una delle ragazze arrivate di recente in studio per lui. Ebbene si, il tronista romano oggi pomeriggio ha fatto la sua scelta e possiamo anche dirvi chi è la fortunata che potrebbe lasciare il programma con Matteo!

Vediamo nel dettaglio le ultime news e le anticipazioni.

Uomini e Donne anticipazioni: arriva una clamorosa scelta

Nella puntata di Uomini e Donne che è stata registrata oggi, c’era anche Raffaella Mennoia, che di solito sta dietro le quinte ma che è stata protagonista per presentare il suo libro. La Mennoia ha anche spiegato che Matteo si sentiva pronto , e che quindi lei gli ha consigliato di fare la sua scelta, secondo quello che gli diceva il cuore. E così Matteo ha scelto Noemi, la corteggiatrice dai ricci capelli che era arrivata qualche settimana fa nello studio per corteggiarlo. Per il momento non sappiamo molto altro. Ma questa scelta, stando a come vengono centellinate le puntate, andrà in onda se tutto va bene almeno tra due settimane, considerando anche il fatto che domani Uomini e Donne non ci sarà, per fare spazio ad Amici. Sempre che gli autori non ci facciano un bel regalo e decidano di accorciare puntate non sense con la Galgani e Ida protagoniste…