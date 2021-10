Marco Liorni e le continue crisi con la moglie che fanno bene all’amore

Marco Liorni ospite a Oggi è un altro giorno ricorda i suoi amori ma sono pochissimi, ricorda tutto di una ragazzina che le piaceva alle medie, Luisa, ma di donne importanti ne ha avute solo due. Il primo bacio a Daniela e poi ha sposato Cristina e la seconda moglie ancora oggi è Giovanna. Non è un farfallone Marco Liorni, per lui la coppia deve crescere, con sua moglie confida di avere crisi continue. “E’ tutta una crisi, in continuazione ma se non ci sono le crisi ci annoiamo e poi non ci si evolve e se non ci si evolve tutto si sgonfia”.

A Oggi è un altro giorno Marco Liorni, la sua vita privata

Stasera ne parlerà con sua moglie. E’ un po’ in imbarazzo Marco Liorni nel parlare d’amore e infatti lo confessa. “Noi uomini non vorremmo mai parlare” nemmeno con le mogli. La moglie invece ogni sera prima di dormire ha bisogno di discutere, Marco più che altro parla la domenica mattina, quando è più rilassato. Parlano soprattutto dell’educazione delle figlie, hanno una bambina e una adolescente. Dalla figlia 17enne racconta che una volta è accaduto un brutto episodio in strada. Un uomo si è avvicinato a sua figlia e le ha detto qualcosa di molto pesante, non era un brutto complimento ma quasi una aggressione. Marco Liorni si è precipitato subito in strada ma non è riuscito a prendere quell’uomo. Ricorda che ha parlato tanto poi con sua figlia per rassicurarla, per farle capire cosa era accaduto e che quelle persone purtroppo esistono, era scossa.

Marito sempre fedele e papà molto affettuoso e presente, attento alle parole delle sue figlie, al loro amore. La carriera del conduttore un po’ lo porta lontano dalla famiglia, sa che è il figlio del primo matrimonio ad avere subito di più perché poi c’è stato anche il distacco. Si conferma esattamene come appare in tv.

