Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 30 e 31 ottobre 2021

Un altro fine settimana in compagnia di Silvia Toffanin e degli ospiti di Verissimo. Torna il programma di Canale 5 che in questa stagione andrà in onda, almeno per tutto il 2021, sia al sabato che alla domenica ( a parte rare eccezioni). Una scelta quella di Mediaset che sta ripagando. Infatti il programma viene visto al sabato con ottimi ascolti, e fa vincere Canale 5 nella sfida della domenica contro Rai 1, senza grosse difficoltà. Se infatti era chiaro che Amici avrebbe dominato nella sua fascia, ci si aspettava magari un confronto più infuocato con Da Noi a ruota libera che però non c’è, perchè Verissimo, dalle 16,30 alle 18,45 fa molto meglio! Ascolti a parte, la chiave vincente di Silvia Toffanin sono sempre le sue interviste. E anche questo fine settimana non mancheranno gli ospiti nel salotto di Canale 5. Chi ci sarà nelle puntate del 30 e del 31 ottobre 2021? Lo scopriamo con le anticipazioni di Verissimo, eccole per voi.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 30 ottobre 2021

Nella puntata di Sabato di Verissimo saranno ospiti di Silvia Toffanin due bravissime attrici. Ritroveremo dopo tempo Nancy Brilli e poi ascolteremo anche Simona Cavallari protagonista della fiction “Storia di una famiglia perbene”, in onda dal 3 novembre su Canale 5. Il pubblico di Canale 5 ha amato moltissimo la Cavallari nella fiction Squadra antimafia e si prepara adesso ad affezionarsi a un nuovo personaggio che presto vedremo appunto nella nuova fiction scelta per la prima serata di Canale 5. Tra gli altri ospiti della puntata di Verissimo di sabato ci sarà anche l’attore e cantante Ronn Moss. Inoltre, in studio, direttamente dal “Grande Fratello Vip” Raffaella Fico. La vippona non ha ancora molto parlato della sua esperienza nella casa del GF VIP e lo farà a quanto pare, nel salotto di Silvia. E infine, la coppia d’oro protagonista delle Paralimpiadi di Tokyo 2020: i nuotatori Stefano Raimondi e Giulia Terzi.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 31 ottobre 2021



Nella puntata di domenica di Verissimo ritroveremo un’icona della musica italiana Claudio Baglioni, che sta per arrivare su Mediaset con uno show di chi sarà protagonista. E poi non poteva mancare Michelle Hunziker, in onda proprio da domenica in prima serata su Canale 5 con “All Togheter Now”. Tra gli altri ospiti della puntata anche Rita Pavone ed Eleonora Pedron, fresca di pubblicazione della sua autobiografia.

